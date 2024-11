Cataratta e maculopatia: 11mila interventi all’anno all’ospedale di Piacenza

Non saranno i mali del mondo, ma quelli degli occhi di tanti anziani sì. Parliamo di cataratta e maculopatia: a Piacenza sono complessivamente 11 mila gli interventi eseguiti dall’unità operativa di Oculistica dell’ospedale per queste patologie. Se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà.

“Sono le patologie più comuni – spiega Rino Frisina, direttore di Oculistica dell’ospedale di Piacenza – gli interventi di cataratta sono fra i più eseguiti: parliamo di 3 o 4 mila interventi all’anno. Per quanto riguarda invece la maculopatia, si tratta di una patologia della parte centrale della retina: viene trattata con iniezioni di anticorpi monoclonali che inibiscono la formazione di nuovi vasi e parliamo di circa 7 mila interventi annui. Abbiamo anche creato un centro dedicato”.

“L’attività del centro è importante perché consente ai pazienti di effettuare la visita ed eventualmente l’iniezione intravitreale senza doversi muovere troppo, magari con difficoltà – sottolinea Martina Ghillani, che è ortottista e caposala del reparto di Oculistica – mentre per quanto riguarda la cataratta, il percorso nella nostra unità operativa parte col portare la documentazione: abbiamo delle liste d’attesa divise per classi, un’infermiera che si occupa delle prenotazioni. Attualmente la nostra lista d’attesa è di quattro, cinque mesi, a volte anche meno”.

A intervenire, nel corso della puntata, è stato anche l’oncologo Luigi Cavanna che è anche primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza: “L’occhio è un organo importante per la nostra vita anche se a volte lo sottovalutiamo – conclude – ce ne rendiamo conto quando abbiamo delle piccole infiammazioni, ma anche quando ci sono patologie maggiori”.