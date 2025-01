Telefoni muti, a Vernasca continua il disservizio alla linea: “Da Tim zero risposte”

Nel comune di Vernasca, in questi giorni, le linee telefoniche fisse di Tim sono nuovamente interrotte. Colpite soprattutto la zona di Trinità e la zona di Vitalta, frazioni speculari della vallata. Ma anche località Gallosi e, sembrerebbe, molte altre aree, tra cui i Vincini di Lugagnano.

“Menefreghismo del colosso Tim”. “Zero assoluto, non c’è più umanità”. “Sembra che gli appelli entrino da un orecchio ed escano dall’altro”. Sono solo alcune, delle parole concitate dei cittadini, che da ottobre 2024, quando la zona era in totale isolamento, non hanno né risposta né soluzioni. Le reti telefoniche continuano a funzionare a singhiozzo, cambiare operatore è oneroso e nessuno risarcisce le mancanze.

“Quando segnaliamo il disservizio a Tim, ciò che ci sentiamo dire è che la richiesta è stata presa in carico, ma una risposta non arriva mai. Stavolta sono passati due mesi senza risoluzione: alle soglie del 2025 questo è il progresso? Inaccettabile”, la voce dei cittadini.

Sempre nei giorni scorsi anche i comuni di Ziano e Morfasso avevano segnalato il problema. A Ziano i telefoni hanno ripreso a funzionare a partire da giovedì scorso.