“Uniti per regalare sorrisi ai bambini”. La Santa Lucia di Gropparello è un successo

“Una grande emozione perché grazie all’impegno di tutti abbiamo donato una giornata di allegria ai bambini, ai residenti e alle tante famiglie che sono passate a trovarci”. Sono le parole di Gloria Sartori, consigliere comunale di Gropparello che ha vissuto con particolare entusiasmo la seconda edizione dei mercati di Santa Lucia, nati da un’idea della giunta guidata dal sindaco Armando Piazza e realizzati grazie a una proficua collaborazione tra associazioni di volontariato locali, attività commerciali e famiglie.

Per ripararsi dal freddo infatti servono cuffie, sciarpe e giubbotti pesanti, ma non solo: un ottimo rimedio lo può offrire il calore di una comunità capace di riunirsi, collaborare e scaldare i cuori di bambini e famiglie arrivate da tutta la provincia per vivere una giornata di festa tra bancarelle, la tradizionale tombola natalizia, i giochi di una volta, vin brulè, caldarroste e frittelle per tutti i gusti.

Domenica, in piazza Roma a Gropparello le previsioni di neve e maltempo hanno lasciato spazio a una giornata di sole. Nel cuore del capoluogo della Val Vezzano sono arrivate oltre 30 bancarelle. Tra loro, grande spazio alla solidarietà con i banchi della Comunità casa giardino che si occupa di persone con disabilità, della Pubblica assistenza Val Vezzeno e dell’associazione Pelosi coraggiosi.

“Oltre che alle associazioni, vera anima del territorio – spiega Sartori – tengo a ringraziare le attività commerciali, chi ha contribuito alla realizzazione e posa dell’albero di Natale, le mamme che ci hanno aiutato nell’organizzazione delle attrazioni per i più piccoli e tutti gli hobbisti che sono intervenuti”. Tutti insieme per regalare serenità e sorrisi ai tanti bambini che hanno atteso il primo pomeriggio per incontrare Santa Lucia arrivata in compagnia dell’asinello.

Fiore all’occhiello della mattinata è stata la tombola natalizia con in palio venti premi messi a disposizione dalle attività del territorio: cene nei ristoranti e begli agriturismi del territorio, prodotti enogastronomici – tra cui la gustosa coppa della Bottega della Giselda – e una smart tv da 50 pollici. Il ricavato è stato devoluto agli Amatori Gropparello che lo destineranno a futuri eventi rivolti alla comunità. Gli stessi Amatori hannno allestito uno dei banchi più apprezzati vendendo gadget, felpe e giubbotti.

La giornata è stata impreziosita dall’allegria di Susy Stragliati e della sua Campanella che ha fatto cantare i bambini della scuola elementare davanti al Comune, dall’attrazione di realtà virtuale, dalle trottole e dai giochi di legno di Energia Ludica che hanno coinvolto e divertito bambini e adulti. “Con l’impegno di tutti abbiamo donato una giornata di allegria soprattutto ai nostri bambini che saranno il futuro del territorio” chiosa Gloria Sartori che celebra il grande lavoro di squadra capace di sconfiggere il freddo di dicembre offrendo un bellissimo evento ai tanti partecipanti.