Cosa fare nel week-end: l’agenda di tutti gli appuntamenti nel Piacentino

Al Teatro San Matteo, ore 18.30 Quintetto per pianoforte e archi “La Trota” di Franz Schubert. Il concerto è inserito all’interno della seconda edizione del festival di musica da camera “Piacenza Classica”.

All’Arena Daturi, dalle 18 alle 01 Streeat – Food Truck Festival Piacenza: la festa dedicata al miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck provenienti da tutta Italia!

All’Arena Daturi, dalle 18 alle 01 Streeat – Food Truck Festival Piacenza: la festa dedicata al miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck provenienti da tutta Italia!

Teatro Politeama, ore 21 Show live di Alessandro Cattelan “Salutava sempre”. Un one man show dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante, il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e dove, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità.

Santa Maria in Cortina, ore 21 visita guidata teatralizzata e discesa al pozzo di Sant’Antonino con la Compagnia Agorà di Fombio, che a lume di candela accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia del luogo, dell’arte e dei suoi personaggi.

Teatro President, ore 21 per la rassegna dialettale dedicata a Corrado Sforza Fogliani di scena la Filodrammatica I Soliti con la commedia “Me muier veduva” di Ugo Palmerini e Arrigo Lucchini, con la regia di Gianni Sartori.

Teatro Rotative, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19 Gianluigi Colin, artista di fama mondiale ed ex Art Director del Corriere della Sera, realizzerà un’azione artistica interattiva che coinvolgerà tutti i cittadini di Piacenza. Evento gratuito

Teatro Elena Duse, ore 21 spettacolo della Filodrammatica Val Vezzeno con “Basta e avanza” da “Run for your wife” di Ray Cooney. Ingresso libero con prenotazione consigliata

Domenica 16

GAZZOLA

Al Castello di Rivalta, alle 16.30 affascinante visita guidata che termina con un brindisi sulla Torre del Castello avvolti dalle splendide sfumature dei tramonti primaverili della Val Trebbia. Prenotazione obbligatoria.

GRAZZANO VISCONTI

Teatro di Grazzano, ore 18.30 Elegia, spettacolo teatrale liberamente ispirato ad Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. L’evento è inserito all’interno della Rassegna Gothica. Prenotazione obbligatoria

PIACENZA

Teatro Politeama, ore 17 “La leggenda di Belle e la Bestia” musical ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince De Beaumon, firmato e diretto da Luca Cattaneo e prodotto dalla Compagnia dell’ORA con musiche originali, cambi d’abito, scenografie e coreografie di grande impatto.

Nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 inaugurazione mostra fotografica “La nostra Terra” dell’Associazione “Piacenza e le sue Valli”. Ingresso gratuito

Al Piccolo Museo della Poesia, dalle 10 alle 19 mostra di Arte Contemporanea “L’Abbraccio – Quando l’Arte avvolge le Parole” di Cesare Catania.

Kronos Museo della Cattedrale, ore 15 itinerario guidato in città alla scoperta di chiostri e giardini storici. Un piccolo viaggio per conoscere spazi riservati al riposo o preghiera che arricchiscono i palazzi e le chiese. Prenotazione obbligatoria

All’Arena Daturi, dalle 18 alle 01 Streeat – Food Truck Festival Piacenza: la festa dedicata al miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck provenienti da tutta Italia!

GROPPARELLO

Nelle piazze e nelle vie del paese mostra Le regine di Sergio Brizzolesi – Oltre alle ottanta statue esposte al museo, saranno presenti sei installazioni nella piazza del paese e oltre trenta nel giardino davanti alla casa di Brizzolesi. Ingresso libero

GRAGNANO

Nelle vie del centro Fiera della Domenica in Albis, per tutta la giornata: negozi aperti, bancarelle dei Mercanti di qualità, giochi e divertimenti per i bambini, esposizione di moto d’epoca, prodotti gastronomici e degustazione vini.

VERNASCA

Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 mostra d’arte temporanea “Suggestioni dall’Uomo dei dolori di Antonello da Messina” – La mostra vede in esposizione ben 13 artisti piacentini.