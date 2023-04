Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Domenica 23

CORTEMAGGIORE

Teatro Elena Duse, ore 21 per la rassegna dialettale magiostrina “…e io rido!” di scena la Filodrammatica San Bernardino di Bettola con la commedia “Se vöin le nasì cuion…al möra mia fürb!” di Massimo Calamari.

PIACENZA

Kronos Museo della Cattedrale, ore 15 “Scrigno d’arte e storia: visita guidata speciale all’interno del Palazzo vescovile”, tra opere d’arte, affreschi, scaloni, chiostri. La visita si concluderà con l’accesso esclusivo ad un ambiente mai aperto al pubblico. Prenotazione obbligatoria.

Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, ore 18.30 Speciale Brian and Partners – Klimt tra musica e arte. Il concerto è inserito all’interno della seconda edizione del festival di musica da camera “Piacenza Classica”.

Spazio4.0, dalle 9 alle 19 Quarto Mercato: l’occasione ideale per una passeggiata tra i banchetti vintage, per fare una spesa bio e a Km zero, per partecipare ai laboratori gratuiti aperti a tutti o semplicemente per ascoltare buona musica dal vivo gustando un buon bicchiere di vino.

Palazzo Farnese, dalle 9 alle 18 Mostra collettiva d’arte dedicata al tema dell’acqua organizzata dall’associazione 50&PIU’ in collaborazione con il Gruppo Pittori CSI-APS di Piacenza. Ingresso gratuito.

CARPANETO

Nelle vie del paese, dalle ore 12 345^ Fiera Agricola di Primavera: antica manifestazione che si caratterizza come importante esposizione agricola, artigiana ed enogastronomica del territorio piacentino.

Marcia GUTLONGA passeggiata di bassa difficoltà tra i vigneti e le colline delle zone limitrofe. Ritrovo: Giardini di Viale Vittoria Partenza: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Percorsi: di Km 6, Km 12, Km 16.

SAN GIORGIO

Nelle vie del centro tradizionale appuntamento con la Festa Patronale di San Giorgio. Ricco calendario di intrattenimenti, eventi culturali, spettacoli e attrazioni.

AGAZZANO

Escursione a piedi “Su e giù per la Val Luretta” Ritrovo parcheggio del Castello – Partenza ore 8.30 – Difficoltà: escursionistica. Alla fine dell’escursione possibilità di fare una visita guidata al Castello di Agazzano.

RIVERGARO

Parco del Trebbia, dalle 18 alle 23.45 Grill Contest, il festival dedicato al cibo di strada, alla cultura barbecue, alla birra e alla musica. In programma food truck provenienti da tutta Italia, concerti e dj set, degustazione vini e mercatino di prodotti agricoli a km 0. Ingresso gratuito.