Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

LUGAGNANO

Infiorata di Veleia Romana – dalle ore 9.45 Tradizionale tappeto di fiori nella Chiesa Parrocchiale, musica, culture e buona cucina.

GROPPARELLO

Marcia dell’Alta Val Riglio – Campo Sportivo di Montechino, dalle ore 8 camminata ludico motoria non competitiva tra i comuni di Bettola e Gropparello, con tre percorsi disponibili: corto (6 Km), medio (9,5 Km) e lungo (13,5 Km).

GRAZZANO VISCONTI

Bloom Grazzano – Parco del Castello, dalle 10 alle 19 in programma pratiche e laboratori dedicati al benessere olistico e all’ambiente, tra i quali yoga, qi gong, forest bathing, bagni di gong, laboratori botanici e attività per i bambini.

SAN PIETRO IN CERRO

Festa dlà Burtleina – in paese, dalle 19 sagra popolare con specialità gastronomiche tipiche piacentine tra le quali la bortellina, musica live e danze.

PIANELLO

Festival del Medioevo – centro storico, per tutta la giornata in programma eventi, mostre, conferenze, laboratori, mercato in piazza con fumetti e libri a tema medievale e rievocazione storica lungo il torrente Tidone.

VILLANOVA

Festa delle Ciliegie – in paese, dalle ore 9 in programma trenini turistici, mercato, stand gastronomici, ballo liscio con Manuel Rodi dalle 14 e con l’Orchestra Mario Ginelli dalle 21.

CASTELLARQUATO

Vernasca Silver Flag – Viale Remondini competizione dedicata alla rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca su un percorso di 8,5 Km di strada a curve.

SAN NICOLO’

Fera dal Busslanein – in paese, dalle 19 in programma bancarelle, stand gastronomici, concerto del “gruppo musicale Orione” con majorette, dimostrazione di jumping fitness e serata danzante con Francesca Mazzucato.

PIACENZA

Festa del Rugby – campo sportivo via Rigolli, dalle 19 buona musica, divertimento, birra e ottimi stand gastronomici vi attendono per il secondo weekend di festa.

Festa dei Polli – quartiere Farnesiana, dalle 19 in programma stand gastronomici, banco di beneficenza e musica dal vivo con Samy Note in libertà. In caso di maltempo la festa si sposterà nel salone della parrocchia.