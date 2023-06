Tre associazioni insieme per valorizzare Gropparello: la Festa dell’Allegria fa il botto

Tre giorni di festa per Chicco e per valorizzare il territorio di Gropparello. Volontari con magliette di diverso colore insieme per un evento capace di attirare centinaia di persone da tutta la provincia. Sport, musica, giochi per bambini, buon cibo e l’aria fresca della Val Vezzeno sono stati gli ingredienti capaci di rendere un successo la Festa dell’Allegria organizzata da Promis Gruparel, Polisportiva e Pro loco giovani Gropparello. “Dovevamo fare qualcosa di speciale per ricordare Federico Maggi – le parole di Donatella Poggi, presidente della Polisportiva -. Chicco rimarrà con noi sempre”. Del suo stesso avviso Omar Stragliati, presidente della Pro loco: “Difficile descrivere l’impegno e la passione di decine di volontari tutti insieme per l’obiettivo di promuovere il nostro paese”.

“Chicco è stato per anni figura centrale del volontariato locale – ricorda Marco Maggi, giovane presidente della Promis Gruparel – Per la nostra associazione era il primo grande evento ed è stato emozionante organizzarlo nel ricordo di Chicco, un nostro amico, un papà, un personaggio unico”. La tre giorni di festa è iniziata sabato con la musica dei Dasfact e degli Incydia. Gli organizzatori hanno poi predisposto un ricco programma per la giornata di domenica iniziata al mattino presto con la biciclettata tra i sentieri che caratterizzano le colline gropparellesi e il torneo di beach volley. Mentre il sole tramontava è iniziata la partita di calcio femminile con protagoniste le ragazze della Besurica Women, a seguire il calcio giovanile con i piccoli campioni del Piace e della Vigor Carpaneto e la partita dai sentimenti forti che ha riunito i più cari amici di Federico Maggi. Prima del grande spettacolo dei Cani della biscia, sul campo da calcio si sono affrontate Lugagnano e Cadeo per finalissima del Memorial (iniziato il 30 maggio con il calcio di inizio dato da Dario Hubner) dedicato al volontario scomparso a causa di un brutto male lo scorso dicembre. Ad alzare il trofeo gli arancioblu del Cadeo guidati da bomber Matteo Raggi.

La terza e ultima serata di festa è terminata tra grosse risate grazie ai bravi attori della compagnia dialettale della Filodrammatica Val Vezzeno. Circa 300 le persone che si sono ritrovate al campo per assistere alla commedia “Basta e avanza” e celebrare al meglio il termine che dà il nome all’evento: l’allegria.