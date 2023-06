Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 30 PIACENZA Cinema sotto le stelle all’Arena Daturi – ore 21.45 rassegna estiva all’ombra di palazzo Farnese che propone proiezioni della stagione invernale, anteprime e documentari. Nella serata proiezione del film “Rapito” diretto da Marco Bellocchio. Spirit Gospel Choir – Basilica di Sant’Antonino, ore 21 tra i festeggiamenti in occasione delle Manifestazioni Antoniniane 2023 torna il concerto nella Basilica del Patrono piacentino di Spirit Gospel Choir. Ingresso libero. Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui concerti, incontri culturali, musica, esposizioni e negozi aperti. Bubbles on Circus in “Il soffio magico” – Palazzo Farnese, ore 21.30 uno spettacolo senza parole, il cui unico linguaggio è quello corporale: sarà come vivere un sogno ad occhi aperti in cui le bolle danzano e piovono dal cielo. Ingresso gratuito. Spirito Latino – Giardini Margherita, dalle 18 alle 24 street food festival dedicato alla cultura Latino-americana. In programma ottima musica latina, gustosi piatti on the road, sia dolci che salati, e una selezione di ottime birre. GAZZOLA Presentazione del libro “La gioia avvenire” – Cascina Brontola, dalle 19.30 appuntamento di TempEstiva il Festival della Val Trebbia. Durante la serata potrete conoscere la scrittrice Stella Poli, finalista al Premio Italo Calvino 2021, che risulta essere tra le esordienti più promettenti del panorama letterario italiano. RIVERGARO Festa dello Striccio – Lungo Trebbia, dalle 19 sagra gastronomico danzante a base dei deliziosi pesciolini fritti da sgranocchiare assieme alle altre gustose specialità della Proloco. TRAVO Noise Wave – Area attrezzata sul lungo fiume, dalle 18.30 Musica, ottimo cibo ed intrattenimento vi aspettano nella spettacolare cornice della Val Trebbia a due passi dal fiume. COLI Coli Beer Fest – Campo Sportivo, dalle 18 serata all’insegna del divertimento con tanta buona musica, aperitivi, ottimo cibo e ovviamente fiumi di birra. VERNASCA Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 una serata per gli appassionati di vino e non solo: in serata tanta buona musica, piatti tipici e naturalmente ottimi vini.

Domani, Sabato 1 Luglio CASTELLARQUATO Francesco Garolfi Trio – Parco delle Driadi, ore 21.30 concerto imperdibile all’interno del Festival Val d’Arda in Blues. Ingresso gratuito. LUGAGNANO Festival di Teatro Antico – La democrazia nei secoli – Veleia Romana, ore 21.30 Alessandro Barbero, il più noto storico e scrittore italiano specializzato in storia del Medioevo e in storia militare, vi guiderà in un’affascinante dissertazione intorno alla “democrazia”, termine di origine greca che ha attraversato tutta la nostra storia, dall’Antichità all’epoca delle rivoluzioni, ad oggi. RIVERGARO Festa dello Striccio – Lungo Trebbia, dalle 19 sagra gastronomico danzante a base dei deliziosi pesciolini fritti da sgranocchiare assieme alle altre gustose specialità della Proloco. PIACENZA Gigi D’Alessio – “Dove c’è il sole tour” – Palazzo Farnese, ore 21 l’artista riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici a quelli più recenti. Spirito Latino – Giardini Margherita, dalle 11 alle 24 street food festival dedicato alla cultura Latino-americana. In programma ottima musica latina, gustosi piatti on the road, sia dolci che salati, e una selezione di ottime birre. TRAVO Noise Wave – Area attrezzata sul lungo fiume, dalle 18.30 Musica, ottimo cibo ed intrattenimento vi aspettano nella spettacolare cornice della Val Trebbia a due passi dal fiume. COLI Coli Beer Fest – Campo Sportivo, dalle 18 serata all’insegna del divertimento con tanta buona musica, aperitivi, ottimo cibo e ovviamente fiumi di birra. CARPANETO Festa delle Prugne – Campo Sportivo di Chero, dalle 19 vi aspettano stand gastronomici con piatti tipici piacentini, animazione, musica e serate danzanti. VERNASCA Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 una serata per gli appassionati di vino e non solo: in serata tanta buona musica, piatti tipici e naturalmente ottimi vini.