Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 7

LUGAGNANO

Anchise – Veleia Romana, ore 21.30 il pluripremiato drammaturgo, regista e attore argentino César Brie presenta in prima nazionale il suo nuovo, inedito lavoro, ispirato all’epos latino, costruito ad hoc per il Festival e itinerante.

BESENZONE

Festa di Pisarëi e Fasö – centro paese, dalle 19 manifestazione gastronomica interamente dedicata a quello che senza dubbio è il piatto tipico più conosciuto del piacentino. Tutte le sere musica dal vivo. Entrata a offerta.

GOSSOLENGO

SettiMangio – Settima di Gossolengo, dalle 19.30 tradizionale appuntamento gastronomico dedicato alla carne alla brace. Tutte le sere musica dal vivo ed esibizioni.

VERNASCA

Festa della Polenta – Castelletto di Vernasca, dalle 19 tre serate di divertimento con tanta buona musica e specialità culinarie grazie agli stand gastronomici. Ingresso gratuito.

PIACENZA

Karima “Close To You” – Chiostro Ex Convento di Santa Chiara, 21.30 l’artista italo-algerina ci condurrà in un vero e proprio viaggio nelle più belle composizioni del maestro di fama mondiale Bacharach.

Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui concerti, incontri culturali, musica, esposizioni e negozi aperti.

PIANELLO

Longobardi e Bizantini – Lungo Fiume e centro paese rievocazione storica dedicata al medioevo. In programma, dimostrazioni pratiche, conferenze, visite guidate al museo archeologico, laboratori e eventi didattici.