Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Domani, Sabato 15

SAN GIORGIO

Festa di Centovera – Campo Sportivo di Centovera, dalle 19 una serata all’insegna dell’allegria con musica dal vivo, DJ set, truck food e market.

PIACENZA

Pink Floyd Machine – 50° The Dark Side of the Moon – Palazzo Farnese, ore 21.30 l’omaggio all’iconico album sara` proposto live per intero dalla band con effetti speciali scenici e stesure quanto piu` attinenti agli originali grazie alla strumentazione vintage, lo schermo circolare, la proiezione di filmati, luci, effetti pirotecnici.

MONTICELLI

Pic Nic in notturna, dalle 20 alle 24 cena sotto le stelle per le vie del centro paese. Prenotazione obbligatoria.

PIOZZANO

41° Festa Enogastronomica – Campo Sportivo Comunale, dalle 19 la Pro Loco vi aspetta per farvi gustare i piatti tipici della tradizione, tra cui l’immancabile anatra arrosto, e ballare al fresco con l’orchestra Paolo Bagnasco.

BOBBIO

Baraonda Bobbiese 2.0 – Piazza San Colombano, dalle 18 una serata esplosiva, allegra e festosa dove potrete gustare, per le vie del borgo, aperitivi a tema e street food locale. Dalle ore 22 circa musica a tutto volume con Nostalgia 90 – Live Show.

GROPPARELLO

33° Festa del Contadino – Groppovisdomo, dalle 19 popolare sagra paesana immersa nei paesaggi verdi delle montagne gropparellesi. Stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra Paolo Bertoli. Ingresso gratuito.

VIGOLZONE

Sagra dello Spiedino – Carmiano, dalle 19 sul piazzale del lungo Nure, la Pro Loco vi aspetta per una serata di festa con le specialità degli stand gastronomici e la musica di Alberto Kalle e Veronica Cuneo.

MORFASSO

Morfasso in Festa, dalle 19 tradizionale fiera di luglio con specialità gastronomiche della tradizione e la musica dell’orchestra di Tonya Todisco. A seguire Dj Edo.