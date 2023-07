Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Val Tidone Festival – Giardini Pubblici di Piazza Togliatti ore 21.15 Alessandro Preziosi porta in scena “Franco Zeffirelli, 100 anni di genio ribelle”, spettacolo teatrale e musicale sulla vita del regista. Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Chiostro Ex Convento di Santa Chiara – ore 21.30 Per Summertime in Jazz 2023 arriva il nuovo progetto di GeGè Telesforo, personale tributo al blues e alle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 con alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione.

Piazza Grande Tour, piazza Umberto I – ore 21.30 In scena Michele Tomatis e Giampaolo Cantoni, uno show live energico, variopinto, coinvolgente capace di conquistare ogni genere di pubblico. Ingresso gratuito.

Pieve Dugliara – ore 21.00 Il Circolo Anspi “San Pietro Apostolo” vi aspetta presso il campo parrocchiale di Pieve Dugliara: alle ore 21 in scena la Compagnia Filodrammatica Ancaranese con “I guai ‘d l’arbitro”. Ingresso a offerta.

Cortina in festa – dalle 19.00 12° edizione di “Cortina in festa”: la Pro Loco vi aspetta davanti alla chiesa parrocchiale del paese con spritz di benvenuto. Agli stand gastronomici si potranno gustare i piatti tipici della tradizione: risotto al gutturnio, polenta con cinghiale e altre specialità. Tutte le sere musica dal vivo.

32ª Festa dello sport, San Nazzaro – dalle 19.30 Anche quest’anno vi aspettano tre serate all’insegna del divertimento. Tutte le sere aperture stand gastronomici dalle ore 19.30; luna park gratuito per i bambini e ingresso libero per tutti. A seguire musica dal vivo.

Piazza Sant’Ambrogio – ore 21.30 Arriva a Bettola il monologo “Amaldi L’Italiano” dopo la sua fortunata tournée europea.Un monologo teatrale che riassume quaranta anni di storia e scienza del Paese in una lunga lettera di Amaldi all’amico Enrico Fermi.

Calancata Night – Torricella di Chiavenna Rocchetta dalle 19.00 4ª edizione della “Calancata Night”: uno spettacolare percorso in notturna di circa 8 Km in mezzo ai calanchi della Val d’Arda e della Val Chiavenna, tra panorami mozzafiato, sentieri suggestivi, musica e divertimento.

Sassi Neri Silent Beach – dalle ore 19.00 Torna la Silent Disco nella suggestiva cornice dei Sassi Neri a Farini. Dalle 19.00 apertura stand by Food Truck; alle 21.00 si scaldano i motori con dj Angelo Galuppa; dalle 23.00 su le cuffie!

Val d’Arda in Blues, Piazza Inzani – ore 21.30 Un concerto con musica cantautorale rock che prosegue con un deciso cambio di passo verso il soul: sul palco RAB4 & Fiati Pesanti. Ingresso gratuito.

Val Tidone Festival – Corano ore 21.15 Simone Zanchini & Gabriele Mirabassi si presenteranno eccezionalmente in quartetto con Stefano Paolini e Giancarlo Bianchetti, in scena con “Il gatto e la volpe”. Ingresso gratuito sino a esaurimento posti.

Domenica 30

PODENZANO

Festa del Saviotto, San Polo – dalle 19.00 Tre giorni all’insegna del divertimento e della buona gastronomia presso il campo sportivo di San Polo di Podenzano. Le tre serate saranno dedicate ai piatti tipici della tradizione locale, tra i quali il Saviotto, variante del fiocco di prosciutto (o di spalla), e poi si balla con musica dal vivo. Lunedì fuochi artificiali.

12ª Marcia del Pomodoro, via Cesare Battisti La camminata ludico motoria si articolerà in due percorsi di km 6 – 12 con ritrovo presso il “Giardino Haway” via Cesare Battisti e partenza dalle ore 7.30 alle 9.30.

MONTICELLI

ALSENO

SAN GIORGIO

Dragon Festival – dalle 19.00 Da venerdì 28 a martedì 1° agosto, presso il campo sportivo comunale di San Giorgio Piacentino, si terrà il tradizionale Dragon Festival, cinque serate dedicate ai giovani. Ogni sera stand gastronomici con piatti tipici della tradizione e diverse band con musica dal vivo. Ingresso libero

PIANELLO

Piazza Umberto I – ore 21.30 Placentia Gospel Choir in concerto: a partire dalle ore 21:30 non perdete questo evento benefico in favore di AMOP Piacenza (Associazione Piacentina Malato Oncologico).

BOBBIO

Bobbio Film Festival – Chiostro di San Colombano ore 21.15 Terza serata del festival, sullo schermo Mia. Ospiti della serata: il regista Ivano De Matteo e Edoardo Leo.