Cosa fare nel fine settimana: tutti gli eventi di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 25 agosto GOSSOLENGO Quarto4Music & Food – Quarto dalle ore 19.30 stand gastronomici aperti con: hamburger, pisarei, i famosi tortelli della Trattoria Regina e tanto altro. Dalle ore 21, musica dal vivo con Zeno e Jack Maini live, seguiti dalla Silent Disco al parco del Sole. TREVOZZO (NIBBIANO) Trevozzo in Rock – Campo sportivo, dalle 19 scopri il mercatino di dischi da collezione, lo street food di qualità, le birre artigianali e i vini locali. Dalle 21.15, goditi la buona musica con i Second Life – Carmine Capasso Band. Ingresso gratuito. TRAVO Commedia Dialettale ‘L MEINAGRAM – Piazzetta dell’Asilo, ore 21 la Compagnia Filodrammatica GARI “Giancarlo Battini” rappresenterà “L MÊINAGRAM”, commedia brillante in tre atti di Bertini tradotta da Milani e Sartori. Serata benefica di raccolta fondi per l’Hospice di Borgonovo. CASTELLARQUATO Andum e Gnum – Parco delle Driadi, ore 20 storica camminata notturna di circa 10 km sotto le stelle tra i boschi da Castell’Arquato a Vigolo Marchese. Lungo il percorso presenti vari punti di ristoro, all’arrivo pastasciuttata finale. Prenotazione obbligatoria. CAORSO 8° Sagra della Zucca – Muradolo ogni sera a partire dalle 19 sarà possibile gustare piatti tipici a km 0, come gnocchi di zucca, tortelli di zucca, zucca fritta e tanto altro. Musica e animazione del gruppo Rock’n’Roll piacentino “Cisco & The Cockerels”. In caso di maltempo sono garantiti posti al coperto. CORTEMAGGIORE Festa del Chisolino Ripieno – san Martino in Olza, dalle 19 durante la serata potrete gustare le specialità locali come il chisolino ripieno, le chicche della nonna, spalla cotta calda, spiedini, salumi, birra a fiumi, dolci e tante novità da scoprire. Non mancherà l’occasione di divertirsi con la musica dell’Orchestra Massimo Dellabianca. Ingresso a offerta. MONTICELLI 15° Marcia dello Spiedino manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di Km 6 e 11. Partenza dalle 18 alle 19 dal parcheggio di via Edison. CASTELVETRO Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 durante la serata potrete assaporare le specialità gastronomiche del territorio, come le tagliatelle al sugo d’anatra, la mariola, la torta fritta e la spalla cotta, e divertirvi con la musica di Diskorario. Ingresso a offerta libera.

Domani, Sabato 26 agosto BOBBIO “Dasbrat” lungo le vie del borgo vi aspettano street food, musica, aperitivi e super saldi con grandi occasioni. RIVERGARO Festa di San Contardo e Sagra della Patata DECO – Bassano, dalle 18 la parrocchia locale e il circolo Anspi vi invitano a gustare le deliziose ricette a base di patate e i vini Bio a km 0. GRAZZANO VISCONTI Grazzano Viscomics, dalle 14 alle 24 raduno cosplay, giochi di ruolo, cosplay contest, mostra del fumetto, mercatino fantasy, shop, musica, spettacoli e tanto altro. Possibilità di mangiare negli stand della Pro Loco di Grazzano o nei ristoranti/pizzerie del borgo. Ingresso libero. TRAVO 7° Marcia del Bel Vedere – Pigazzano manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti con due percorsi di Km 6 e 12. Partenza dalle 18 alle 18.30. Alla fine della marcia sarà possibile gustare qualche piatto tipico preparato dagli “Amici di Pigazzano”. Villaggio sotto le stelle – Villaggio Neolitico di Travo, ore 21 osservazione al telescopio della volta celeste a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Marco Bastoni. A seguire visita in notturna al Villaggio Neolitico guidata dagli archeologi del Parco. Prenotazione obbligatoria. PIANELLO 57° Festa del Cotechino – Piazza Mercato dalle ore 19.30 chioschi aperti con specialità piacentine, grigliate, cotechini, birra, vini, cocktail e tanto altro. A seguire musica e divertimento per tutti con La Festa del Gigi e l’animazione targata RTL 102.5. GOSSOLENGO Quarto4Music & Food – Quarto dalle ore 19.30 stand gastronomici aperti con: hamburger, pisarei, i famosi tortelli della Trattoria Regina e tanto altro. Dalle ore 21 musica dal vivo con Terapia Band, a seguire Dj set Gibbo. CAORSO 8° Sagra della Zucca – Muradolo ogni sera a partire dalle 19 sarà possibile gustare piatti tipici a km 0, come gnocchi di zucca, tortelli di zucca, zucca fritta e tanto altro. Si balla e si canta con Daniele Ronda. In caso di maltempo sono garantiti posti al coperto. CORTEMAGGIORE Festa del Chisolino Ripieno – san Martino in Olza, dalle 19 durante la serata potrete gustare le specialità locali come il chisolino ripieno, le chicche della nonna, spalla cotta calda, spiedini, salumi, birra a fiumi, dolci e tante novità da scoprire. Non mancherà l’occasione di divertirsi con la musica del Jumbo Story. Ingresso a offerta. CASTELVETRO Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 durante la serata potrete assaporare le specialità gastronomiche del territorio, come le tagliatelle al sugo d’anatra, la mariola, la torta fritta e la spalla cotta, e divertirvi con la musica di Carlitos. Ingresso a offerta libera.