In 200 alla “Notte oro” delle Pink mums. “Una serata speciale per i nostri bimbi”

Una notte oro da dedicare al futuro di Gropparello. Oltre 200 persone si sono riunite in piazza Roma per partecipare all’evento organizzato dalle Pink mums, gruppo di 15 mamme che promuove iniziative dedicate ai bambini del territorio. “Il nostro obiettivo è quello di creare occasioni d’incontro per i nostri figli perché per anni non c’è stato nulla – spiega Elisa Struzzi, in rappresentanza delle Pink mums -. L’amore per i nostri bambini ci ha portato a unire le forze e intraprendere questa bella avventura”.

In una piazza adornata da palloncini e filari di luci, la musica ha fatto da sottofondo a una bella serata a base di paella e sangria. “Siamo contentissime – le parole di Sonia Gandolfi, una delle 15 mamme -. Grazie a questo evento raccogliamo fondi per proseguire con le attività dedicate ai bambini del territorio, che realizzeremo grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato locali”.