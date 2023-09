Dal Pensare ai funghi, dalle castagne al Pliocene: cosa fare nel week-end

Oggi, Venerdì 22

PIACENZA

Festival del pensare contemporaneo il festival si pone l’obiettivo di stimolare il confronto e il dibattito sulle questioni attuali e future della società. In programma più di 50 incontri su vari temi, attuali e coinvolgenti, ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, con la partecipazione di esperti e personalità di rilievo.

Festa in strada – Coop Infrangibile, dalle 18 tre giorni pieni di attività, eventi culturali e musica nel cuore del quartiere Infrangibile. Non mancheranno ottimo cibo, drink e fiumi di birra.

GRAZZANO VISCONTI

Verde Grazzano manifestazione dedicata al mondo dei fiori e delle piante. In programma workshop, laboratori, dimostrazioni, momenti di approfondimento e incontri con i migliori artigiani, artisti e protagonisti dell’arredo giardino.

GOSSOLENGO

12ª Marcia Fuoriclasse – Quarto la camminata ludico motoria non competitiva, aperta a tutti, si articolerà in due percorsi di km 5 o 10. Ritrovo presso il cortile della scuola primaria di Quarto con partenza alle ore 17. Al termine della camminata pasta party per tutti con hot-dog e torte.

PIANELLO

Festa Patronale e Fiera di San Maurizio – Piazza Umberto I il programma della storica manifestazione si apre alle 18 con l’apericena “Aspettando il Wine Fest”. Durante la serata presentazione delle squadre di calcio pianellesi.

SAN GIORGIO

Palio del Fungaiolo si apre questa sera la 26ª edizione della manifestazione interamente dedicata al prelibato fungo. In programma stand gastronomici dalle 19 e dalle 22 si balla sotto le stelle con la Silent del Fungo.