Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 29 PODENZANO Castagnata As.so.fa – Verano, dalle 19.30 durante la serata potrete assaporare le delizie della cucina piacentina, come la famosa bortellina, la frittata del Monastero, la patona (castagnaccio), la vellutata di zucca con crostini, la torta fritta, i salumi e partecipare al 4° Trofeo di Calcio Balilla Integrato. FIORENZUOLA Frankenstein – Teatro Verdi, ore 21 rappresentazione teatrale a cura della compagnia “Ancora senza nome”. MONTICELLI Fiera dell’Aglio – Piazza Casali, dalle 19.30 la manifestazione, dedicata a uno dei prodotti emblema del territorio, propone la tradizionale “Sena Triculur”. A seguire serata danzante con Maurizio Russo e Sabrina. PIACENZA Il mare in città – Scalo Pontieri, dalle 21 alle 22 micro-festival dedicato al fiume Po. In programma lo spettacolo “Aspettando l’Apocalisse” di Valerio Aprea. Monologhi scritti per lui da Makkox. In caso di maltempo l’evento si terrà all’ex chiesa del Carmine.

Domani, Sabato 30 PIACENZA È così che tutto comincia – Teatro Filodrammatici, ore 20.30 primo spettacolo del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”. La manifestazione, curata artisticamente Jacopo Maj, vede come protagonista l’attrice Mariangela Granelli, Premio ANCT 2020 come miglior attrice. IMAGO – Palazzo Farnese, ore 17 inaugurazione mostra personale di Maurizio L’Altrella, uno dei nomi affermati del panorama della nuova figurazione italiana. Trenta opere inedite in “dialogo” con i capolavori della Pinacoteca. La memoria perduta – Teatro President, ore 21 spettacolo benefico di prosa, musica e danza per raccontare l’incontro e la collaborazione dei due scopritori della malattia di Alzheimer e la storia della prima paziente nota. Il mare in città – Scalo Pontieri, dalle 10.30 micro-festival dedicato al fiume Po. In programma spettacoli, laboratori, presentazioni di libri e dibattiti. In caso di maltempo gli eventi si terranno all’ex chiesa del Carmine. GROPPARELLO Festa delle Castagne – Gusano, dalle 19 la Pro Loco vi aspetta per farvi gustare i piatti tipici della tradizione, tra cui le immancabili caldarroste. Dalle 21 musica dal vivo con Mario&Riskàn. GAZZOLA Festa di Bastürnon – Tuna, dalle 19 potrete gustare le deliziose caldarroste e altri prodotti tipici, divertirvi con l’albero della cuccagna e con i giochi popolari per bambini. A seguire serata danzante con l’Orchestra Kevin. In caso di maltempo balera e area festa al coperto. GRAZZANO VISCONTI Aloisa Busker Night – a partire dalle 19 potrete partecipare e divertirvi a una serata sensazionale tra nobili inglesi, corsari e pirati. Nel caratteristico borgo vi aspettano spettacoli di fuoco, giochi, musica dal vivo, stand gastronomici e fiumi di birra. SAN GIORGIO De-Gusto in Corte – Castello di San Giorgio, ore 16 presso il Salone d’Onore si terrà l’evento “Kamishibai in corte”: letture animate con il teatro giapponese alla scoperta del cibo nelle storie. Per bambini e famiglie. A seguire laboratorio creativo e merenda. Ingresso libero e gratuito. PODENZANO Castagnata As.so.fa – Verano, dalle 19.30 potrete assaporare le delizie della cucina piacentina, come la famosa bortellina, la frittata del Monastero, la patona (castagnaccio), la vellutata di zucca con crostini, la torta fritta, i salumi e partecipare, dalle 16 alle 17, alla passeggiata ludico-motoria 20° Trofeo Associazione AS.SO.FA. MONTICELLI Fiera dell’Aglio – Per le vie del centro, dalle 10 la manifestazione, dedicata a uno dei prodotti emblema del territorio, propone una giornata di festa all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento, con musica dal vivo, mostre, eventi sportivi, mercatini, esibizioni, laboratori e tanto altro. FIORENZUOLA Frankenstein – Teatro Verdi, ore 21 rappresentazione teatrale a cura della compagnia “Ancora senza nome”.