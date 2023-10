Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 6

GRAZZANO VISCONTI

Cronache di Vampiri – Teatro di Grazzano Visconti, ore 18.30 racconti di storie e curiosità dei classici della letteratura gotica. Spettacolo all’interno della rassegna teatrale Gotica Fall.

TRAVO

Rocca d’Olgisio – Una barca di pietra in Valtidone – Sala Polivalente, ore 21 primo incontro del ciclo dedicato alla natura e alla cultura del Piacentino “Le immagini raccontano”. Presentazione del video di Marisa Cella e Luigi Ziotti. Interverrà il geologo Antonio Zavattarelli e sarà presente il prof. Giuseppe Marchetti. Ingresso libero.

CASTELVETRO

Sagra Porcaloca – Croce S. Spirito, dalle 19 potrete assaporare, tra le tante specialità gastronomiche, il cotechino vaniglia e l’oca, due piatti tipici della tradizione locale e divertirvi con la musica dal vivo di Elena Ravelli.

PIACENZA

Pigiama party – Teatro Filodrammatici, ore 21 un’opera iperdiramata in cui finzione e realtà si mescolano e perdono di significato, in un marasma di immagini e parole in cui l’ironia complessa diventa l’unico strumento utile di interpretazione della realtà. Lo spettacolo fa parte della rassegna di teatro contemporaneo “L’altra scena”.

Una storia tutta piacentina – La Famiglia Piasinteina celebra il 70° compleanno – Sede della Famiglia Piasinteina, ore 21 nel corso della manifestazione verranno ripercorsi questi settant’anni attraverso immagini e video con le tante e diverse manifestazioni che si sono svolte nelle varie sedi e presso il Teatro President.

Fedora – Teatro Municipale, ore 20 la stagione d’opera del Teatro riprende, dopo la pausa estiva, con lo spettacolo di Umberto Giordano, dramma di Victorien Sardou, ridotto in tre atti per la scena lirica da Arturo Colautti.

GIS Expo – Piacenza Expo, dalle 9 alle 18 fiera dedicata agli operatori del sollevamento, della movimentazione e dei trasporti eccezionali con un ricco programma di seminari e conferenze.