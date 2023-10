Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Fiera di San Fiorenzo – centro paese, per tutta la giornata in programma tante iniziative di svago: musica, mercato ambulante, luna park, mercatini di artigianato e prodotti tipici.

Da Gutenberg a Zuckerberg: l’informazione e il futuro che ieri non c’era – In diretta su Telelibertà e libertà.it dalle 10 forum organizzato dal Gruppo Libertà a chiusura delle celebrazioni dei 140 anni del giornale. Un evento che vuole far riflettere sul ruolo dell’informazione nell’era digitale, sulle sfide e le opportunità che si presentano ai media tradizionali e ai nuovi attori della comunicazione.

Calici d’Italia – Grazzano Wine – dalle 11 alle 20 sarà possibile scoprire, degustare e acquistare direttamente dai produttori oltre 300 etichette di vini differenti. Durante la manifestazione si troverà una piccola area food, con una selezione dei migliori street chef per gustare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra.

Domenica 15

MONTICELLI

Giornate FAI d’Autunno durante la giornata apertura straordinaria di Villa Giuseppina, per la prima volta aperta al pubblico, e della chiesa di San Pietro Apostolo.

PIACENZA

Giornate FAI d’Autunno durante la giornata apertura straordinaria dell’oratorio e cripta di San Dalmazio e delle Scuderie Ducali di Maria Luigia, oggi parte del complesso Nino Bixio.

Genova per noi. L’antico “Quartiere Ligure” di Piacenza – Piazza Sant’Antonino, ore 15 camminata condotta dall’ Arch. Manrico Bissi tra i vicoli del quartiere di via Sopramuro, alla scoperta dell’antico “Rione dei Genovesi” dove la comunità ligure fiorì tra i sec. XIII e XVIII. La visita prevede ingressi in alcuni dei più suggestivi edifici della città legati al tema della passeggiata.

CAORSO

Caorso e tipicità – Centro storico, dalle 9 alle 19 avrai l’occasione di assaggiare le delizie locali, come gli anolini da asporto o da gustare sul posto, il bollito e il pesce fritto, preparati dalla Pro Loco e di partecipare a eventi, degustazioni e laboratori che caratterizzano la natura rurale del territorio.

RIVERGARO

Castagnata a Ottavello – dalle 15 vi attendono oltre alle castagne, protagoniste assolute dell’evento, anche tante altre prelibatezze. Per i più piccoli giochi popolari di una volta. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato.

CERIGNALE

Autunno nel bosco a Lisore – dalle 10 andiamo alla scoperta dei tesori del bosco con un’escursione nel castagneto, a seguire pranzo con la buona cucina tradizionale del posto e laboratorio per bambini. Prenotazione obbligatoria.

BORGONOVO

50^ Marcia della Solidarietà – “La Borgovaltidone” la camminata ludico motoria a passo libero aperta a tutti, si articolerà in tre percorsi di km 6 – 12 o 22. Ritrovo presso Cantina Val Tidone con partenza dalle 8.00 alle 8.30 per km 22 e dalle 8.00 alle 9.30 per tutti gli altri percorsi. Dalle ore 10.00 pasta party per tutti.

COLI

Rassegna dei prodotti della montagna – Piazza Aldo Moro, dalle 9 esposizione di prodotti tipici locali e di attrezzature agricole e di bestiame; musica con Pinino Libè e la sua fisarmonica, ottimo cibo con gli stand gastronomici e street food, giochi e intrattenimenti.

PECORARA

Il Monte Aldone e la Rassegna del Tartufo – ore 9.10 panoramica camminata che parte da Pecorara e sale sui crinali tra Tidoncello e Chiarone, piccoli affluenti del torrente Tidone. Al termine dell’escursione i partecipanti potranno proseguire la giornata con la gastronomia e gli eventi della Rassegna del Tartufo Nero. Prenotazione obbligatoria.

Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara, dalle 10.30 valutazione e premiazione dei migliori esemplari di tartufi e funghi, gara di ricerca e premiazione per cani da tartufo, stand gastronomici all’interno del quale assaporare piatti tipici a base di funghi e tartufi e musica itinerante per le vie del paese.

MORFASSO

Agricastagnata nel bosco – San Michele, tutta la giornata dimostrazione della sgranatura del mais, esposizioni di prodotti agroalimentari e di trattori agricoli antichi, attività ludiche per bambini e piccola cucina aperta a pranzo.

PODENZANO

Abat-Jour – Corte Faggiola, dalle 10 mercato vintage, riciclo e autoproduzioni artigianali di moda e design. Durante la giornata Yoga in corte a cura di Martina Boni, laboratori di illustrazioni e spettacolo “13 metri” a cura di Tadam. Ingresso libero.

GRAZZANO VISCONTI

Festival del Fungo e del Tartufo – dalle 11 alle 20 otto espositori proporranno funghi e tartufi italiani. Per le vie del borgo saranno presenti: street food, bar, cucina, degustazioni di vino e tanto altro.

FIORENZUOLA

