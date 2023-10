Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

CON-VER-GENZE – Palazzo Ghizzoni Nasalli, dalle 18.30 alle 21.30 inaugurazione del progetto espositivo di Alessia Prati. La mostra si presenta come una personalissima rilettura delle tecniche legate ai linguaggi del gioiello contemporaneo che confluisce in una serie di scatti fotografici e piccole produzioni scultoree.

Clementi e Nuccini – Motel Chronicles – Rathaus, ore 21 concerto di apertura all’interno del Suner Festival. Emidio Clementi con Corrado Nuccini, Francesca Bono, Emanuele Reverberi rileggono in chiave moderna le parole e i racconti di Sam Shepard lungo le strade e i Motel d’America. Ingresso libero e gratuito per tutti i soci ARCI.

Camminate Piacentine con le guide – Monte Penice – Passo Penice, ore 10 escursione guidata, di 11,9 km circa, alla scoperta del gigante della Val Trebbia per ammirarne la bellezza e per scovarne le curiosità. Prenotazione obbligatoria.

Florentia Comics – per le vie del centro, dalle 10 aree tematiche per tutte le età, Steampunk, Cosplay, Manga, scrittori, fumettisti e illustratori, mostre e incontri. Per tutta la giornata negozi aperti, musica live con i Cartoonici, stand espositivi e food. Ingresso gratuito.

De-Gusto in Corte – Castello di San Giorgio, ore 17 presso il Salone d’Onore si terrà l’evento “Quando Bacco incontra Venere”: la storia del vino si fonde con la storia dell’arte in un affascinante viaggio sensoriale dove la bellezza incontra il gusto. A seguire degustazione guidata a cura della Cantina La Pergola di Ziano Piacentino. Ingresso libero.

Altavoce – Festival – Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, dalle 16 potrete scoprire le novità e le proposte delle case editrici con il loro banchetto vendita. Contemporaneamente andranno in scena a ritmo serrato, 8 presentazioni, una per ogni casa editrice.

Domenica 22

PIACENZA

6° Concorso Internazionale San Colombano – Cattedrale, ore 21 concerto di musica sacra e cerimonia di premiazione dei cantanti finalisti del Concorso Internazionale. Ingresso gratuito.

Castagnata di Quarto – Parco del Sole, dalle 12.30 potrete assaporare tra le tante specialità gastronomiche, polenta, tortelli, pisarei, hamburger, spiedini e molto altro. Nel pomeriggio spettacolo per bambini, caldarroste e intrattenimento musicale.

Quarto Mercato – Spazio4.0, dalle 9 alle 18.30 appuntamento con i banchi di usato, vintage e vinili, lo street food, il dj set, il mercatino dei bambini e con il laboratorio gratuito condotto dalla scultrice Fabrizia Cristalli.

SAN NAZZARO (MONTICELLI)

36° Marcia AIDO manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di Km 6.7 e e 12,3. Partenza libera dalle 7.30 alle 9.00 dall’oratorio di San Nazzaro di Monticelli d’Ongina.

PIANELLO

“La spaventosa bottiglia: decoriamo insieme una bottiglia per Halloween” – Mercato di Pianello, dalle 11.30 alle 12.30 laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni che, con l’aiuto delle artiste Gaia e Clarissa, impareranno ad utilizzare colori, stickers e altri materiali per decorare spaventose bottiglie da portare in tavola la sera di Halloween.

GAZZOLA

Castagnata – Piazza del Comune, dalle 12 vi attendono oltre alle castagne, protagoniste assolute dell’evento, anche polenta con sugo o zola, panino con salamelle, dolci, vino e tanto altro. Per i più piccoli, dalle ore 15.30, truccabimbi e giochi popolari: corsa coi sacchi, pignatta, tiro alla fune e corsa con le uova.

PODENZANO

Colori d’Autunno – Piazza Ghisoni, dalle 8 giornata all’insegna del divertimento e della aggregazione con i Mercanti di Qualità, stand gastronomici, laboratori per bambini e tanta musica live.

FARINI

Farini-Groppallo: Un Giorno da Pellegrini – Piazza Guglielmo Marconi, ore 9.30 escursione gratuita lungo il tratto dell’antica Via degli Abati che collega Farini a Groppallo immedesimandosi nei panni dei pellegrini medievali in viaggio verso Roma, vivendone un’immaginaria giornata di cammino. Prenotazione obbligatoria.

TRAVO

I tesori ritrovati di Travo – Chiesa di Santa Maria interessante visita guidata alle 11, 15 e 17.30 alla Chiesa di Santa Maria, un tesoro che custodisce affreschi recentemente restaurati e marmi romani, probabilmente appartenenti al Tempio di Minerva. La visita proseguirà nel borgo di Travo e nel Castello, per concludersi in cima alla Torre Anguissola, solitamente inaccessibile. Prenotazione obbligatoria.

ZIANO

Mostra fotografica “7colli” – Torre Fornello, dalle 16 inaugurazione della mostra che propone una visione inedita degli habitat e degli abitanti delle frazioni di Ziano Piacentino, attraverso il lavoro di sette fotografi. Ingresso gratuito.

FIORENZUOLA

LUGAGNANO

Fiera Fredda – 61° Sagra della castagna – le vie del centro, dalle 9 giro in MTB organizzato da Lugagnano Off Road, stand gastronomici, mercatini domenicali, musica, esibizioni di ballo, luna park, mostre e i tradizionali Castagnari che cuoceranno le caldarroste nei loro tipici costumi.

SAN PIETRO IN CERRO

Farm Food – Piazza Caduti, Polignano, dalle 10 potrai ammirare la mostra di mezzi agricoli d’epoca, gli animali della fattoria e da cortile, e partecipare a laboratori di cucina. Inoltre, potrai gustare le specialità locali nei vari chioschetti gastronomici dalle 12.00 fino a sera. Struttura coperta in caso di maltempo.