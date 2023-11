Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 10 TRAVO Le immagini raccontano – Sala Polivalente, ore 21 proiezione del documentario “Un altro giro d’acqua” di Rodolfo Villaggi. Interverrà l’erpetologo Sergio Mezzadri con un approfondimento sui tritoni della Pietra Perduca e le norme di comportamento adeguate. Ingresso libero. ALSENO Festa Patronale San Martino – Piazza del Mercato, dalle 19 stand gastronomici e cocktail bar. A seguire musica con I Baggio e alle 23 Dj Set con Mana. VERNASCA November Wine – Bacedasco Basso tradizionale festa del vino novello organizzata dai viticoltori di Bacedasco e dal Circolo Anspi. Durante la giornata sarà possibile gustare l’ottimo vino, di produzione locale, e deliziare il palato con squisite specialità gastronomiche piacentine, servite in ambiente coperto e riscaldato. PIACENZA OLÉ! – Paul Morocco in the TRIO – Teatro Open Space 360°, ore 21 riparte la Rassegna Invernale “Rido Sogno e Volo” del Teatro Manicomics. Il programma prevede alle 18.30 un’apericena del Bistrot Sociale “Piccoli Mondi”, a seguire spettacolo coinvolgente che parla di flamenco in modo comico e dissacrante. Prenotazione obbligatoria.

Domani, Sabato 11 LUGAGNANO Commedia dialettale “Basta e avanza” – Teatro Anna Barani, ore 21 di scena la Compagnia Filodrammatica Val Vezzeno con la commedia dialettale in vernacolo piacentino. Il ricavato andrà a beneficio dei progetti AVIS locali. Estate di San Martino nella riserva del Piacenziano – parcheggio Riserva del Piacenziano, ore 14 escursione del ciclo ScopriNureChero tra le dolci colline della Val Chero, tra tesori nascosti e meravigliosi scorci alla scoperta dell’antico mare padano. Prenotazione obbligatoria. RIVERGARO Coesistenza… questa sconosciuta? – Auditorium Casa del Popolo, dalle 15 si parlerà di animali selvatici e di coesistenza tra uomo e natura con la partecipazione di vari esperti che illustreranno le buone pratiche per una gestione sostenibile e rispettosa. GRAZZANO VISCONTI Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 potrete passeggiare tra le innumerevoli bancarelle di maestri artigiani tra luci, profumi, buon cibo, addobbi ed eventi imperdibili. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione. CASTELSANGIOVANNI Cioccolandia – per le vie del centro, dalle 15 espositori, pasticceri, artigiani del cioccolato, artisti dell’ingegno mostreranno i propri capolavori in un intreccio di colori e delizie. Non mancheranno gli eventi per i bambini e le eccellenze enogastronomiche della Val Tidone: dai vini delle locali colline al tradizionale e gettonatissimo Batarö. PIACENZA Il tema del nudo, tra ricerca del vero, mitologia e simbolo – Galleria Ricci Oddi, ore 15.30 percorso a tema accompagnati dalla direttrice Lucia Pini. Un’occasione di incontro ravvicinato con un circoscritto numero di dipinti e sculture all’insegna di una riflessione approfondita e condivisa sulle creazioni artistiche. Piace Mattoncini – Piacenza Expo, dalle 14 alle 19 la più grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini Lego. Con oltre settanta espositori, in programma: laboratori creativi, area gioco e area Lego shopping. ALSENO Festa Patronale San Martino – dalle 15 in programma tante iniziative di svago: torneo di calcio triangolare, aperitivi, stand gastronomici, cocktails bar e consegna del premio di San Martino. A seguire musica con Jack Maini e alle 23 Dj Set con Matt U. VERNASCA November Wine – Bacedasco Basso tradizionale festa del vino novello organizzata dai viticoltori di Bacedasco e dal Circolo Anspi. Durante la giornata sarà possibile gustare l’ottimo vino, di produzione locale, e deliziare il palato con squisite specialità gastronomiche piacentine, servite in ambiente coperto e riscaldato.