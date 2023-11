Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Candle Castle Night – Castello di Agazzano concerto con musica dal vivo in un’atmosfera intima creata da centinaia di candele. Possibilità di scegliere tra due fasce orarie: dalle 20 alle 21 o dalle 22 alle 23.

Il vino nel futuro. Dialogo sulla sostenibilità del settore – Palazzo Gotico, ore 17 workshop a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Intervengono: Fabio Piccoli, Luigi Polizzi, Stefano Poni, Luca Rigotti, Marco Trevisan. A seguire, Oscar Farinetti presenta il libro “10 mosse per affrontare il futuro”. Attività collaterale della Fiera dei Vini.

La sostenibilità nel calice: alla riscoperta dei vitigni autoctoni dei territori vitivinicoli italiani e piacentini – Palazzo Farnese, ore 17.30 in occasione della Fiera dei Vini, degustazione a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di Vinrà. Evento gratuito con prenotazione.

La vigna nell’arte: un viaggio iconografico – Kronos Museo della Cattedrale in occasione della Fiera dei Vini visita guidata, alle ore 19 o alle ore 20, al museo e salita alla cupola del Guercino con degustazione di vini piacentini. Prenotazione obbligatoria.

Con ‘l cor ad Piaseinsa – Teatro President, ore 21 spettacolo teatrale e di canzoni in vernacolo piacentino con la partecipazione della Società Filodrammatica Piacentina, della Compagnia Egidio Carella, della Filodrammatica Gari Battini, della Famiglia Piasinteina, Maurizio Pitacco e Mario Schiavi. Evento benefico.

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 vi aspettano i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, gli spettacoli di fuoco e magia, i food truck e tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

Una vita in alto – Villa Braghieri, ore 16 presentazione del libro di Sara Simeoni, vincitore del premio bancarella dello sport 2023. Coordina l’incontro Giorgio Lambri, giornalista di Libertà.

Domenica 19

FIORENZUOLA

Far finta di essere sani – Teatro Verdi, ore 20.45 rappresentazione del celebre ed omonimo spettacolo scritto cinquant’anni fa da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. A portare in scena il “Signor G”, con i suoi temi di odierna e significativa attualità e la sua caratteristica ironia, saranno Andrea Mirò, Enrico Ballardini e la band dei Musica da Ripostiglio, con adattamento e regia di Emilio Russo.

GOSSOLENGO

Mercanti di Qualità – per le vie del paese, dalle 8 alle 18 giornata dedicata al divertimento e allo shopping con: bancarelle, stand gastronomici a cura di Ecoeducando, show e spettacoli itineranti.

PIACENZA

Poco più in là – Teatro Filodrammatici, ore 11 e ore 16.30 spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dall’opera dell’autrice coreana Suzy Lee, Premio Hans Christian Andersen 2022, i cui libri sono stati pubblicati con grande successo in tutto il mondo. La rappresentazione fa parte della rassegna “A teatro con mamma e papà” del Teatro Gioco Vita.

Festival della Nebbia – Teatro San Matteo, ore 21 rassegna culturale dedicata all’elemento caratteristico della Pianura Padana. In programma lo spettacolo teatrale “Letizia Forever”. Regia di Rosario Palazzolo, con Salvatore Nocera. Produzione ACTI Teatri Indipendenti e Teatrino Controverso.

Festival della Nebbia – Palazzo Ghizzoni Nasalli, ore 18 rassegna culturale dedicata all’elemento caratteristico della Pianura Padana. In programma “Omaggio a Pier Vittorio Tondelli”. Proiezione del film “La solitudine è questa” di Andrea Adriatico e incontro con gli autori. A seguire caldarroste e vin brulé per tutti, a cura di Cosmonauti.

Fiera dei Vini – Piacenza Expo, dalle 11 alle 19 mostra mercato che vedrà la partecipazione di 250 aziende vitivinicole italiane ed estere e 16 artigiani del cibo.In programma, masterclass, presentazione di libri, mostre e visite guidate.

GOTICOmics – Centro Commerciale Gotico, dalle 9 avrete l’occasione di incontrare grandi fumettisti e splendidi cosplay, partecipare a laboratori di fumetto, ammirare una mostra di riproduzioni di tavole eccezionali, ballare sulle note del K-Pop e tanto altro.

La vigna nell’arte: un viaggio iconografico – Kronos Museo della Cattedrale in occasione della Fiera dei Vini visita guidata, alle ore 19 o alle ore 20, al museo e salita alla cupola del Guercino con degustazione di vini piacentini. Prenotazione obbligatoria.

NIBBIANO

Il sentiero degli Spalloni – Mulino del Lentino, ore 9 escursione guidata che segue il tracciato degli Spalloni, tra antiche dogane, dazi sul sale e traffici di merci, in un percorso che si inoltra dal fondovalle fino alle propaggini del Monte Roccone. La camminata fa parte del progetto “Val Tidone Lentamente”.

Festa dei mugnai – Mulino del Lentino, dalle 10 aklle 18 esposizione di prodotti gastronomici tipici e biologici, esposizione di artigianato e antiquariato, mostra di Cereali Antichi, visite guidate all’antico mulino ad acqua e artisti e antichi mestieri. A seguire degustazione di Batarö De.Co di Alta Val Tidone, degustazione Olio della Val Tidone e di Eccellenze Enoiche.

GROPPARELLO

Merlino, il Signore dell’Immortalità – Castello di Gropparello visita guidata, con animazione a tema, per tutta la famiglia. I bambini potranno vivere una fantastica ed entusiasmante avventura fuori dal tempo incontrando personaggi dell’immaginario fiabesco. Prenotazione obbligatoria.

CASTELLARQUATO

Un Mondo di Presepi – Palazzo del Podestà dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 potrete ammirare questa rara rassegna composta da più di cento natività provenienti da tutto il mondo, testimoni di usi e costumi diversi, tutti da scoprire.

GRAZZANO VISCONTI

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 vi aspettano i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, gli spettacoli di fuoco e magia, i food truck e tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.