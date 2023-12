Gropparello aspetta Santa Lucia: mercatini, street food e tombola con ricchi premi

Non c’è due senza tre. Gropparello aspetta l’arrivo di Santa Lucia con un evento capace di coinvolgere tutti, grandi e bambini. Quattro realtà associative insieme al Comune hanno riproposto, dopo il grande successo riscontrato nelle due precedenti edizioni, una festa che animerà piazza Roma per l’intera giornata di domani, domenica 10 dicembre. Artisti di strada, oltre 30 bancarelle, caldarroste, street food e banchi di volontariato faranno da cornice a un’iniziativa fortemente sostenuta anche dai commercianti del territorio.

Si parte dalle 10 del mattino con l’esposizione delle bancarelle e, tra un brindisi con vin brûlé e un assaggio di qualche prodotto tipico, si aspetta l’inizio dell’estrazione della tombola promossa dalla Promis Gruparel. “In palio un buono viaggio dal valore di 500 euro e oltre 30 premi messi a disposizione dalle attività commerciali del comune – spiega il presidente Marco Maggi -. I biglietti sono acquistabili in diversi punti vendita di Gropparello e Carpaneto, ma sarà possibile tentare la fortuna anche il giorno stesso prima dell’inizio dell’estrazione”. Dopo l’abbuffata di premi, grande attesa per l’arrivo sull’asinello di Santa Lucia che porterà pacchi regalo a tutti i bambini presenti. Dalle 15 spazio all’intrattenimento con il teatro-gioco delle marionette proposto da “il laboratorio del mago”.

“Una grande gioia vedere diverse associazioni collaborare insieme all’amministrazione per creare un evento rivolto a grandi e piccoli, ai giovani e alle famiglie. Investiamo nei sorrisi e nei momenti di allegria” le parole della consigliera comunale Gloria Sartori. All’organizzazione della festa di Santa Lucia hanno partecipato Pro loco giovani Gropparello, Promis Gruparel, Nuova Pro loco Gusano e le Pink Mums. “Una bella occasione per iniziare col piede giusto le festività natalizie – commenta il sindaco Armando Piazza -. Gropparello sa essere attrattivo anche di inverno e questo grazie al fondamentale contributo delle nostre realtà associative”. Ritornando alla tombola, la novità di quest’anno prevede il coinvolgimento non solo dei commercianti, ma anche degli artisti del territorio. Tra i premi infatti sarà possibile accaparrarsi anche un dipinto di Fausto Chittofrati, oppure una scultura di Sergio Brizzolesi. Tutto il ricavato dell’evento sarà destinato alla realizzazione delle iniziative che animeranno le colline della Val Vezzeno il prossimo anno