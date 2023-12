Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Il Natale in città – Piazza Cavalli, dalle 10 alle 19 per tutto il fine settimana sarà possibile fare shopping tra le casette del mercatino ricche di oggetti artigianali e idee regalo, deliziare il palato con specialità da tutto il mondo, assistere e divertirsi con gli innumerevoli eventi, concerti e spettacoli in programma.

Il Natale di Grazzano Visconti – per le vie del borgo, dalle 10 alle 19 appuntamento con i selezionati mercatini di Natale ricchi di oggetti artigianali, con gli spettacoli di fuoco e magia, con i food truck e con tante attrazioni ed eventi per grandi e piccini. Ingresso al Borgo gratuito senza prenotazione.

I Presepi ai Bersani – Per le vie del borgo per tutto il week end potrete ammirare i numerosi presepi artigianali, allestiti dagli abitanti, dislocati lungo le vie del paese. Negli spazi pubblici invece, potrete scoprire i personaggi, a grandezza naturale, che inscenano gli episodi natalizi principali.

Castello d’inverno. Magia del Natale incantato – Castello di Gropparello, ore 11.30 e 15.30 visita guidata speciale alla scoperta del Castello pronto per i festeggiamenti del Natale. Un tour tra gli splendidi allestimenti tematizzati per ogni sala e arricchito dei racconti del Natale e da tanti dolci della tradizione.

Domani, Sabato 23

FIORENZUOLA

Natale Insieme – Piazza Molinari, dalle 15 potrete assaporare le specialità tipiche della stagione, come le caldarroste e il vin brulè, e divertirvi con lo spettacolo di animazione itinerante per le vie del centro. Alle 18.30 appuntamento con la cascata di fuoco musicale che illuminerà la torre campanaria con effetti spettacolari.

BOBBIO

Concerto di Natale – Concattedrale di Santa Maria Assunta, ore 21 esibizione del Coro Spirit Gospel Choir. Ingresso libero.

MONTICELLI

Mostra del Presepe – Rocca Pallavicino Casali, dalle 15.30 alle 17.30 si potranno ammirare circa 40 diorami, dal classico al moderno, realizzati con maestria e creatività da esperti presepisti. All’interno dell’esposizione si potrà visitare anche la mostra “La Magia del Presepio in scatola” del presepista Severgnini Battista, che esporrà una trentina di opere.

CASTELSANGIOVANNI

Natale a Castel San Giovanni – Piazza XX Settembre, dalle 15 i bambini potranno vistare la Casa di Babbo Natale dove riceveranno doni e dolcetti. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con animazioni, spettacoli e il fantastico show delle fontane danzanti.

PIACENZA

Natale come riscoperta del dono: io sono dono per te – itinerario tematico – Kronos Museo della Cattedrale, ore 20.30 affascinante percorso in cui si esplorerà il Natale attraverso le opere d’arte della Cattedrale e del suo museo. Il percorso porterà fino alla cupola, per poi concludersi con la visione dell’opera “Natale per due” di Renato Borsato. Prenotazione obbligatoria.

Natale al Farnese – Palazzo Farnese per celebrare le festività natalizie i Musei Civici organizzano, fino al 6 gennaio, un’ampia gamma di attività. In programma nel pomeriggio il laboratorio didattico “La slitta di Babbo Natale…e le sue renne”, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni alle ore 15 e alle famiglie con bambini dai 4 ai 6 anni alle ore 16.30.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

GROPPARELLO

VERNASCA

Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno, dalle 10 alle 19 potrai ammirare il presepe meccanico elettronico di Vigoleno, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini.

Vestioevo – La moda al tempo degli Scotti – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 esposizione di abiti storici dal 1346 al 1427 a cura di Michela Renzi fondatrice di Vestioevo. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024. Ingresso libero.

GRAZZANO VISCONTI

MUCINASSO (PIACENZA)

Mercatini di Natale, dalle 14.30 alle 18.30 per tutto il fine settimana, nell’antica stalla del cortile parrocchiale, vi aspettano numerose idee regalo e prodotti artigianali creati da “Il laboratorio” della parrocchia San Tommaso.