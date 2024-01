Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Andar per mostre – “Vincent Van Gogh. Pittore colto – Galleria Biffi Arte, ore 18 l’iniziativa, che mira a fornire strumenti e suggerimenti per apprezzare al meglio le opere d’arte esposte nei musei e nelle grandi mostre sul nostro territorio, sarà dedicata alla mostra in corso al Mudec di Milano. Ingresso libero.

Domani, Sabato 13

PIACENZA

Concerto di beneficenza di Puntoeacapo Onlus – Basilica di Sant’Antonino, ore 21 quattro cori piacentini, New Sister Gospel Choir, I Tasti Neri, The Bells e Spirit Gospel Choir, si esibiranno in un concerto per sostenere l’associazione impegnata al fianco delle persone con disturbi del comportamento alimentare. Ingresso a offerta libera.

Micro-Festival Vegan – Rathaus, dalle 10 alle 18 in programma banchetti di associazioni, mercatino, proiezioni di documentari, talk, musica e cibo. Per accedere al locale è necessaria la tessera ARCI.

Festa Patronale – Parrocchia Sant’Antonio Abate come ogni anno la Parrocchia Sant’Antonio Abate celebra il suo Santo Patrono con un ricco calendario di iniziative. Alle 9 apertura banco di beneficenza e vendita Turtlitt, alle 15 partenza per la questua di quartiere con i Cantori dell’Aserei e alle 17 Celebrazione Eucaristica, triduo di preghiera e benedizione del pane.

Apertura straordinaria del Collegio e Galleria Alberoni – Ore 16 il percorso della visita guidata include la visione dell’Ecce Homo (Antonello da Messina) e della piccola mostra “La Regina e il Cardinale” che svelerà le più importanti lettere e documenti del cardinale Giulio Alberoni relativi al matrimonio di Elisabetta Farnese.

“Tra sogn e realtä, l’emei scappä” – Parrocchia di S. Antonio Abate, ore 21 commedia in dialetto piacentino con Giorgio Molinaroli, Luigi Pastorelli e Anna Maria Figliossi. Traduzione in dialetto piacentino di Classe di Ferro di Aldo Nicolaj. Ingresso a offerta.

Il Piccolo Principe – Teatro President, ore 15 e 17.30 prima rappresentazione dei burattini del Teatro Umbro, che daranno vita ai personaggi e alle avventure del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

VERNASCA

Vestioevo – La moda al tempo degli Scotti – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 esposizione di abiti storici dal 1346 al 1427 a cura di Michela Renzi fondatrice di Vestioevo. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024. Ingresso libero.

Presepio di Vigoleno – Parrocchia di Vigoleno, dalle 10 alle 19 potrai ammirare il presepe meccanico elettronico di Vigoleno, che da più di trenta anni emoziona grandi e piccini.