Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Tu sei memoria – Istituto “Emilio Biazzi”, ore 18 in occasione del Giorno della Memoria si terrà l’incontro con l’ebraista e scrittore piacentino Matteo Corradini, Premio Andersen come protagonista della cultura dell’infanzia. Al termine dell’incontro, possibilità di cenare con l’autore.

Quando ho perso la testa – Biblioteca Comunale, ore 10.30 laboratorio creativo per bambine e bambini dai 5 anni in su, condotto da Matilde Tacchini nell’ambito della rassegna letteraria Bolle d’Arte. Con l’aiuto di carta e pastelli, i bambini potranno inventare e disegnare i loro “viaggi immaginari” e creare il loro personale libretto “immaginario”. Evento gratuito su prenotazione.

Presentazione del libro “Per rima, per ritmo, per amore. Note di una viandanza 2021-1980” – Biblioteca Don Franco Molinari , ore 17 l’autrice dialogherà con Umberto Fava. Letture di Benedetta Barbieri, Cecilia Osera e Andrea Rossi con accompagnamento musicale di Maurizio Migliorini. Al termine dell’evento seguirà piccolo rinfresco.

Canti nella Pieve – Chiesa Parrocchiale San Martino In Olza, ore 21 in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate concerto del Coro “Santa Maria delle Grazie” di Cortemaggiore, del Coro CAI Piacenza e del Coro “Gospel Time Choir” di Nuvolera Brescia. Ingresso a offerta libera.

Commedia dialettale “Moglie e buoi dei paesi tuoi” – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia l’Allegra Combriccola con la brillante commedia dialettale in 3 atti tradotta in vernacolo con libero adattamento di Francesco Romano.

Concerto di Buon Anno – Duomo, ore 16 per celebrare l’inizio del nuovo anno, la Lilt piacentina, insieme al Rotary Farnese e all’Associazione Donne Medico, vi aspetta per una sapiente e coinvolgente miscellanea di arie d’opera e temi musicali tra i più amati. Evento gratuito.

Domenica 21

VILLANOVA

Canti in Coro – Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 16.30 concerto di due cori provenienti da Fidenza: il Coro Unitre, diretto da Maria Laura Di Gennaro, e la Corale San Donnino diretta da Giovanni Chiapponi. Ogni coro eseguirà otto brani per poi concludere con un’esibizione d’insieme.

PIEVETTA (CASTELSANGIOVANNI)

Festa di Sant’Agnese – Parrocchia Santa Maria Nascente in occasione dei festeggiamenti di Sant’Agnese, protettrice di tutti quelli che abitano e soprattutto lavoravano sul Po, in programma alle 11 S. Messa con benedizione dei panini e alle 12.30 pranzo in canonica. Alle 15.30 processione e benedizione delle acque del Po e a seguire tombolata e cena in canonica.

PIACENZA

La Macina Eterna – Stadio, ore 8 escursione di 8 km, organizzata dal gruppo escursionistico Piacenza Cammina 2.0, tra i resti e le leggende degli antichi mulini che hanno dominato la valle per centinaia di anni.

Gran Galà dell’Operetta – Champagne, paillettes e violini – Amici della Lirica, ore 17 il soprano Elena D’Angelo e il comico Matteo Mazzoli accompagnati al pianoforte dal pianista Marco Paderni proporranno le arie e i duetti tratti da Cin Ci Là, La Vedova Allegra, Il Paese dei Campanelli, La Principessa della Czarda, Al Cavallino Bianco, Scugnizza, La danza delle libellule. Ingresso a offerta.

Compagnia Nando e Maila – “Sonata per tubi” – Teatro Filodrammatici, ore 16.30 comicità, acrobazia e musica dal vivo si uniscono in uno spettacolo unico nel panorama del circo contemporaneo. Spettacolo consigliato a partire dai 4 anni.

La Piacenza dei Farnese – IAT-R Piacenza, dalle 11 alle 12.30 percorso guidato nel centro storico di Piacenza, tra i suoi palazzi, le sue chiese e le sue opere d’arte. Un viaggio affascinante nel rapporto tra arte e potere, un tema molto sentito dai Farnese. Prenotazione obbligatoria.

Ritrovamenti – L’opera di Elisabetta Sirani – Associazione Amici dell’Arte, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 esposizione dell’opera prima di Elisabetta Sirani (1638-1665), che sino al 3 febbraio sarà possibile ammirare negli spazi del complesso monumentale Ricci Oddi. Ingresso libero.

Apertura straordinaria del Collegio e Galleria Alberoni – Ore 15 e ore 16 il percorso della visita guidata include la visione dell’Ecce Homo (Antonello da Messina) e della piccola mostra “La Regina e il Cardinale” che svelerà le più importanti lettere e documenti del cardinale Giulio Alberoni relativi al matrimonio di Elisabetta Farnese.

I Fasti di Elisabetta Farnese – Palazzo Farnese, dalle 10 alle 18 tornano per la prima volta, a quasi trecento anni dalla loro migrazione a Napoli, le tele eseguite nel Settecento dal pittore di corte Ilario Mercanti, detto lo Spolverini.

COLI

Escursione Monte Capra e S. Agostino – Perino, ore 9 passeggiata di 12 km circa, in compagnia del gruppo I Calcaterra, lungo la dorsale montuosa tra la Val Trebbia e la Val Perino. Prenotazione obbligatoria.

CADEO

I burattini di Mangiafuoco – Centro Parrocchiale di Roveleto, ore 15.30 spettacolo di burattini per bambini e famiglie presentato dalla Compagnia Degan. Ingresso gratuito.

VERNASCA

Vestioevo – La moda al tempo degli Scotti – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 esposizione di abiti storici dal 1346 al 1427 a cura di Michela Renzi fondatrice di Vestioevo. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024. Ingresso libero.