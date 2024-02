Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Circo sull’Acqua – Piacenza Expo, alle 17.30 e 21 potrai assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, con artisti di fama mondiale che si esibiranno in numeri mozzafiato tra fontane, luci e musica.

“Gioie e fatica in bicicletta, frammenti di memorie” – Museo Archeologico della Val Tidone, ore 18 presentazione del libro di Tiziano Rossi in dialogo con il giornalista Giacomo Zilli.

Corso di degustazione, cultura del vino – Centro Sociale, ore 21 corso di degustazione e abbinamento cibo/vino basato sul metodo Mercadini, una tecnica di analisi sensoriale e conoscenza enologica. Il corso sarà tenuto dal sommelier Luca Bergamin e si svolgerà in cinque incontri, uno per ogni venerdì di febbraio.

Carnevale 2024 – Piazza Ghisoni, dalle 14.30 sfilata di gruppi mascherati, con premi e riconoscimenti, musica, giochi, spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli. Il corteo sarà animato dalla Banda “La Coppa” di Carpaneto Piacentino.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Commedia dialettale “L’è mei ess invidiä che cumpatì” – Teatro President, ore 21 di scena la Compagnia Filodrammatica San Bernardino con la commedia dialettale in tre atti scritta e diretta da Massimo Calamari, che ne è anche il regista.

Il grande esodo da Fiume – Palazzo Comune, ore 11 per commemorare il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo dei profughi istriani, fiumani e dalmati, inaugurazione della mostra documentaristica di Tiziano Bellini, figlio di esule. La mostra sarà visitabile fino a sabato 17 febbraio 2024. Ingresso libero.

Domenica 4

PIACENZA

Commedia dialettale “Tra sogn e realtä l’e mei scappä” – Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes, ore 21 in scena l’Associazione artistica Cantiere Simone Weil a.p.s. che presenterà la commedia in dialetto piacentino tratta dalla pièce “Classe di ferro” del commediografo piemontese Aldo Nicolaj, con la regia di Guido Lavelli. Ingresso a offerta.

Piacenza Arlecchina – IAT-R Piacenza, dalle 15.15 alle 16.45 passeggiata tra i principali monumenti del centro storico cittadino raccontati attraverso i simboli nascosti dei colori e il loro significato in epoca medievale. Prenotazione obbligatoria.

Circo sull’Acqua – Piacenza Expo, alle 15.30 e 18 potrai assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, con artisti di fama mondiale che si esibiranno in numeri mozzafiato tra fontane, luci e musica.

Ritrovamenti – L’opera di Elisabetta Sirani – Associazione Amici dell’Arte, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 esposizione dell’opera prima di Elisabetta Sirani (1638-1665), che sino al 3 febbraio sarà possibile ammirare negli spazi del complesso monumentale Ricci Oddi. Ingresso libero.

Dinosaurs World – Piacenza Expo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 presso il padiglione 2 del Quartiere Fieristico si terrà la fiera espositiva-didattica che propone una trentina di prototipi di dinosauri animatronici a grandezza naturale, oltre all’esclusivo live di “King Kong” robotizzato.

FARINI

Carnevale – Piazza G. Marconi, dalle 14.30 pomeriggio ricco di sorprese e divertimento tra sfilate di maschere e di carri allegorici.

VILLANOVA

Festa di Carnevale – Pro Loco di Villanova, dalle 11.30 ricco buffet di benvenuto, seguito alle 12.30 da un pranzo a base di anolini in brodo e mariola con purè. Per finire in bellezza, alle 14 si balla al ritmo di Renzo e Menestrelli. Prenotazione obbligatoria.

PODENZANO

TRAVO

Domeniche al Museo – Museo Archeologico, ore 15 i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata alla scoperta della storia e della cultura degli antichi abitanti del territorio e cimentarsi nella lavorazione dell’argilla. Attività indicata per famiglie con bambini dai 5 anni in su. Prenotazione obbligatoria.

VERNASCA

Vestioevo. La moda al tempo degli Scotti – Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 esposizione di abiti storici dal 1346 al 1427 a cura di Michela Renzi fondatrice di Vestioevo. La mostra sarà visitabile fino al 4 febbraio 2024. Ingresso libero.