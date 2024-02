Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e Provincia

Da Crema a Trieste – Sala BOT Municipio, ore 21 in occasione del Giorno del Ricordo, per ricordare le sofferenze e le tragedie di istriani, fiumani e dalmati dopo la Seconda guerra mondiale, si terrà un incontro con Francesco Carera, nipote e testimone diretto di uno dei protagonisti, e Tiziano Bellini, figlio di esule. Ingresso libero.

Domani, Sabato 10

PONTENURE

La Biblioteca suona il rock… Edizione di Carnevale – Biblioteca Comunale Villa Raggio, dalle 10 i bambini e le bambine dai 5 anni in su potranno partecipare a un laboratorio creativo tra musica e maschere di Carnevale con la maestra Lucia. Prenotazione obbligatoria.

CASTELVETRO

Carnevale 2024 – Piazza del Comune, dalle 16 pomeriggio ricco di sorprese e divertimento per grandi e piccini. Potrai partecipare a giochi di gruppo e lasciarti coinvolgere dall’animazione di Chiara Tambani e la sua “Provolina”. Vendita di cioccolata e dolcetti tradizionali di Carnevale a cura della Pro Loco.

NIBBIANO

Festa di Carnevale – Piazza Martiri della Libertà, dalle 14.30 pomeriggio ricco di sorprese e divertimento tra animazioni, musica e dolci golosità.

SAN GIORGIO

Carnevale 2024 – Piazza Marconi, dalle 14.30 sfilata di gruppi mascherati, spettacolo Funtasia “animazione ed allegria”, musica con la banda di Carpaneto, giochi e frittelle a volontà. Ingresso libero.

ROTTOFRENO

Maschere 2024 – Teatro, alle ore 21 si terrà uno spettacolo di varietà, comico, musicale dedicato al Carnevale. Sul palco si esibiranno ospiti e cantanti in una divertente gara e sfilata. Ospite della serata il noto comico di Zelig Massimiliano Pipitone.

PIACENZA

Moto Expo – Piacenza Expo, dalle 9.30 alle 18 un’area espositiva di oltre 10 mila metri quadrati, all’interno del Padiglione 1, ospiterà circa 350 moto degli anni passati con centinaia di autentiche leggende a 2 e 4 tempi. Stradali, enduro, marche e modelli che hanno fatta la storia del motociclismo oltre a pezzi pregiati provenienti da collezioni private e prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike.

Commedia dialettale “Il malato immaginario”- Teatro President, ore 21 di scena la Familia Bubièiza con la commedia dialettale in tre atti adattata e tradotta in dialetto da Maria Grazia Cella e Alessandra Mazzari.

Shakespeare in rock. Il musical – Teatro Filodrammatici, ore 21 spettacolo che celebra l’opera del più grande drammaturgo di tutti i tempi. Il musical riassume in quindici capitoli i fatti storici dei personaggi coinvolti (Enrico VI, Giovanna D’Arco, Lady Grey, Riccardo III), intervallando narrazione e letture dell’opera Shakespeariana alle canzoni.

Le Coinquiline – Teatro San Matteo, ore 21 spettacolo teatrale, della Compagnia Cantiere Simone Weil, che narra la storia di due donne affiatate, coinquiline da vent’anni, inseparabili compagne di vita. Una storia che si dipana tra risate, lacrime e una passione inarrivabile: l’affascinante mistero di un uomo irraggiungibile.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

ALSENO

35° Samba Alsenese – Piazza XXV Aprile, ore 15 partenza della tradizionale sfilata carnevalesca animata dalla banda di Cortemaggiore e dalle majorette. Dopo alcune tappe ristoro, il percorso si concluderà presso la sede dell’Avis, dove i gruppi mascherati si contenderanno il Palio Avis.

SAN PIETRO IN CERRO

Festival “Scoprendo la Cina Insieme” – Castello di San Pietro in Cerro, dalle 9 alle 21 si terrà la prima edizione della manifestazione, organizzato dall’associazione IBC – Italian Born Chinese, che porterà i visitatori alla scoperta della cultura cinese. Si potrà assistere alla cerimonia del the, ammirare gli abiti tipici, apprezzare l’arte della calligrafia, gustare le specialità gastronomiche e partecipare alla sfilata del dragone per celebrare il Capodanno cinese. Inoltre, sarà possibile visitare la collezione dei Guerrieri di Xi’an, l’impressionante esercito di terracotta esposto nelle sale del Castello.

FIORENZUOLA

Zobia 2024 – Centro Storico, dalle 14.30 torna come ogni anno il carnevale storico che da due anni ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della cultura. In programma in piazza Caduti la Zobia dei bambini e alle 21 la sfilata di carri, dei paliotti, delle coppie e dei singoli. Alle 23 live show con lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”.

CASTELLARQUATO

Tutti in maschera! Carnevale Medievale – IAT-R Ufficio Turistico, ore 14.30 e 16 il meraviglioso borgo accoglierà principi e principesse, spadaccini e guerrieri in armatura, umili contadini e giullari di corte in questa fantastica avventura di gioco e di divertimento che si concluderà fra le sale del Museo Geologico “Giuseppe Cortesi”. Evento pensato per bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. Prenotazione obbligatoria.