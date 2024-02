Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Anna Bolena – Teatro Municipale, ore 20 andrà in scena, con un cast di prestigio, la tragedia lirica in due atti, su libretto di Felice Romani, che vedrà la direzione musicale di Diego Fasolis e la regia di Carmelo Rifici.

Zobia 2024 – Centro Storico, dalle 14.30 torna come ogni anno il carnevale storico che da due anni ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della cultura. In programma in piazza Caduti la Zobia dei bambini e alle 21 la sfilata di carri, dei paliotti, delle coppie e dei singoli. Alle 23 live show con lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”.

Mirabili Prospettive – Duomo e Basilica di Santa Maria di Campagna con un solo biglietto potrete accedere sia alla Cupola del Guercino sia a quella del Pordenone e godere di una vista mozzafiato sulla città e sulle meravigliose opere d’arte. Guercino: salite in cupola alle ore 15 – 16 – 17. Prenotazione consigliata. Pordenone: salite in cupola alle ore 16 e 17. Prenotazione consigliata.

Elisabetta Farnese e il suo tempo – Sede Touring Club Italiano-Piacenza, ore 17.30 incontro, a cura di Daniela Tuberti, che approfondirà la grandezza e la cultura straordinarie di una donna singolare come Elisabetta Farnese, la cui ambizione e intelligenza furono largamente note e apprezzate da tutti i suoi contemporanei, in particolare dal re Filippo V, suo consorte dal 1714. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 18

CALENDASCO

Il Carnevale di Calendasco – Piazza Bergamaschi, ore 15 pomeriggio ricco di sorprese e divertimento per grandi e piccini con giochi, sfilate delle maschere e gonfiabili.

SARMATO

Carnevale Sarmatese – Per le vie del paese, ore 14.30 sfilata corteo mascherato e carri allegorici accompagnati dal corpo bandistico di Agazzano con majorettes. Non mancheranno giostre, gonfiabili, truccabimbi, clown, baby dance, tour guidati con il trenino e caldissime frittelle.

GROPPARELLO

Carnevale con i Borgia – Castello di Gropparello, dalle 10.30 visita animata nel castello, per famiglie e adulti che abbiano voglia di esplorare e scoprire il castello con delle guide d’eccezione. Infatti, il maniero ospiterà i famosissimi figli di papa Alessandro VI e alcuni magnifici compagni.

PIACENZA

Carnevale al Mercato – Mercato Coperto di Campagna Amica, dalle 10 alle 12 si terrà il corso di cucina, per bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, “Pisarei e fasò e pigne dolci”. Area ristoro e aperitivo aperta a tutti i genitori.

Divina Architectura. La piacenza rinascimentale di Alessio Tramello – Chiesa di San Sisto, alle ore 15 itinerario, condotto dall’Architetto Manrico Bissi, alla scoperta dei monumenti della Piacenza sforzesca rinascimentale, visitando tutte le più grandi opere architettoniche nelle quali si è espresso il genio culturale di Alessio Tramello.

Il Prof. Whippet e la discendenza fantasma – Palazzo Farnese, ore 15.30 tornano le indagini dell’investigatore dalle sembianze canine che, ormai da diversi anni, accompagna i bambini alla scoperta dell’arte e della cultura attraverso la risoluzione di misteri ed enigmi.

Anna Bolena – Teatro Municipale, ore 15.30 andrà in scena, con un cast di prestigio, la tragedia lirica in due atti, su libretto di Felice Romani, che vedrà la direzione musicale di Diego Fasolis e la regia di Carmelo Rifici.

Art & Ciocc. Il tour dei cioccolatieri – Piazza Cavalli, dalle 10 i maestri artigiani cioccolatieri da tutta Italia offriranno il “cibo degli dei” in svariate tipologie: tartufi, ganache di cioccolato, praline, frutta ricoperta, cioccolato alle spezie, bio, vegan, senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, cioccolato di Modica IGP… e molto altro.

PECORARA

“I ribelli del Monte Lazzaro” – Marzonago di Pecorara, ore 10 escursione guidata di 12 km sulle tracce della “Banda Piccoli”, prima formazione partigiana ad operare tra Val Trebbia e Val Tidone, e del controverso episodio che ne decretò la fine. La camminata è inserita nel progetto “Sentieri della libertà”.

BOBBIO

Carnevale Bobbiese – Per le vie cittadine, dalle 14 i festeggiamenti per il carnevale si concluderanno con la sfilata dei carri allegorici che animeranno il meraviglioso capoluogo della Val Trebbia.

FIORENZUOLA

Zobia 2024 – Centro Storico, dalle 15 torna come ogni anno il carnevale storico che da due anni ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della cultura. In programma sfilata carri, alle 19 premiazioni e alle 20, in piazza Caduti, baraonda finale e dj set. Durante l’evento saranno presenti stand gastronomici della tradizione, giochi per bambini, street food e food truck da tutta Italia.

CASTELLARQUATO

San Valentino. Taste & Love – IAT-R Ufficio Turistico, ore 15 visita guidata animata nei luoghi più suggestivi del borgo, con aneddoti relativi alle leggende e ai racconti legati all’amore e agli amanti. A seguire aperitivo in Enoteca Comunale con le eccellenze dei colli della Val d’Arda.