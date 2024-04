“Nella lite è spuntata una pistola”: alla fiera dell’Angelo arrivano i carabinieri

Super lavoro per le forze dell’ordine alla fiera dell’Angelo di Borgonovo. Nella notte tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, due gruppi di giovani sono venuti alle mani.

Un caso si è registrato fuori da un bar in viale Risorgimento e uno nei pressi delle giostre in piazza Garibaldi. In quest’ultimo caso si sono vissuti attimi concitati, con un fuggi fuggi generale, quando si è sparsa la voce che qualcuno avrebbe estratto una pistola.

I carabinieri intervenuti sul posto non hanno però rinvenuto alcuna arma. I ragazzi, di origine indiana e pakistana, sono stati identificati dai carabinieri. Sarebbero venuti alle mani per futili motivi in quanto alterati dall’alcol.