Cosa fare nel weekend, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Festa della Coppa la manifestazione, dedicata alla celebrazione di uno dei tre salumi DOP del territorio, propone a partire dalle 19 una serata all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento. Saranno presenti esposizioni motociclistiche, un simulatore di volo, degustazioni del prelibato salume in abbinamento ai pregiati vini D.O.C., e intrattenimento con musica, DJ set e luna park.

Quarto4Music & Food – Quarto, dalle 19.30 per tutto il fine settimana, vi aspettano tre serate ricche di musica live e prelibatezze gastronomiche. Per i più piccoli, ogni sera ci saranno Baby Dance e gonfiabili.

Birre in Fornace – Piazza delle Fornaci, dalle 18 questa sera e fino a domenica 1° settembre, il festival dedicato alla migliore birra artigianale italiana offrirà musica dal vivo, street food selezionati e tanto divertimento. Ingresso libero.

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.15 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “One Life” (USA 2023, 1h 50’) diretto da James Hawes con Anthony Hopkins, Helena Bohnam-Carter.

58ª Festa d’la Chisöla – Lungo le vie del paese da questa sera a domenica 1° settembre, la sagra tradizionale che celebra la popolare focaccia con i ciccioli, riconosciuta come prodotto De. Co., vi aspetta con stand gastronomici, esibizioni folkloristiche, concerti, musica, artisti di strada ed esposizioni.

34° “Curum par la Chisola” marcia ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con due percorsi di km 6 e 13. Partenza libera dalle 18 alle 19 presso il Cortile della Rocca Comunale in Piazza Garibaldi.

Festa della Coppa la manifestazione, dedicata alla celebrazione di uno dei tre salumi DOP del territorio, offre a partire dalle 17 una serata all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento. In programma, una lezione gratuita di salsa, il gioco “Ruota della Coppa”, degustazioni del prelibato salume accompagnate da pregiati vini D.O.C., intrattenimento musicale, DJ set e luna park.

Festival Gnocco Fritto & Cucina Emiliana oggi e domani, per tutta la giornata, potrete gustare i piatti tipici emiliani, tra cui l’immancabile gnocco fritto accompagnato da ottimi salumi e formaggi, il tutto innaffiato da buona birra artigianale. Non mancheranno banchi di vendita di prodotti alimentari, spettacoli e intrattenimenti.

Festa d’la Burtleina – Casaliggio a partire da questa sera fino a lunedì 2 settembre, avrete l’opportunità di gustare le specialità gastronomiche del territorio, come la burtleina servita con i salumi piacentini. L’intrattenimento musicale sarà curato dalle migliori orchestre.

Mangialonga Marsagliese – Piazza Veneziani, Marsaglia, ore 10 al via la prima edizione di un’esperienza che combina camminata, cibo, musica e natura. Il percorso di circa 16 km, di difficoltà medio/facile, terminerà in Piazza Veneziani, dove vi attendono stand gastronomici e intrattenimento musicale organizzato dalla Proloco. Dalle 21 alle 23, spazio al karaoke, seguito dalla musica di DJ Lionel.

Di filo in filo – Itinerario naturalistico-culturale – Piazza Giuseppe Garibaldi, ore 16 escursione guidata nei dintorni del centro storico, attraversando le campagne circostanti alla scoperta di paesaggi, tradizioni agricole e curiosità culturali. La camminata fa parte del progetto “Val Tidone Lentamente”.

Vicobarock – Campo Sportivo, dalle 20 tra le verdi colline della Val Tidone si rinnova l’appuntamento con la tradizionale festa rock. A partire dalle 20, potrete gustare prelibatezze come lasagne, porchetta, panini e patatine, accompagnate da birra e vino a volontà. La serata sarà animata da un susseguirsi di gruppi musicali.

“Calderon d’Inferno” – Teatrino dell’Agriturismo di Croara Vecchia, ore 21 prosegue il Festival Lultimaprovincia con la compagnia Collettivo MEL, che porta in scena uno spettacolo di circo contemporaneo. La performance esplora i mali del nostro tempo attraverso l’occhio del clown contemporaneo, traendo ispirazione dalle opere di Pier Paolo Pasolini. Ingresso gratuito.

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.15 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Ferrari” (USA 2023, 2h 10’) diretto da Michael Mann.

Sotto il cielo di Rino – Piazza del Popolo, ore 21 il terzo incontro di Rock Around The Book sarà dedicato a Rino Gaetano e vedrà la partecipazione di Paolo Jachia (docente e scrittore), Francesco Paracchini (direttore de L’Isola che non c’era) e gli interventi musicali di Roberto Garioni. L’evento esplorerà testi, curiosità, musica e storie per ripercorrere la vita e la carriera dell’artista.

Gianluca Impastato – Piazza Caduti, ore 21.30 il celebre comico, noto per la sua partecipazione a Colorado e al Grande Fratello Vip, presenterà il meglio del suo repertorio, con personaggi e gag che garantiranno risate assicurate. Spettacolo gratuito.

Domenica 1 Settembre

PIACENZA

Via Roma Street Market, per tutta la giornata bancarelle di hobbistica, oggettistica, artigianato, libri e molto altro.

CARPANETO

31° Camminata delle Tre Valli manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con tre percorsi di km 7 – 12 – 21. Partenza libera dalle 7.30 alle 9 dal palazzetto dello sport in via San Lazzaro a Carpaneto Piacentino. La camminata si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo.

Festa della Coppa la manifestazione, dedicata alla celebrazione di uno dei tre salumi DOP del territorio, offre a partire dalle 8 un’intera giornata all’insegna dell’enogastronomia, della cultura e del divertimento. Sarà possibile visitare bancarelle, ammirare esposizioni di vetture classiche e Youngtimer, partecipare a karaoke e baby dance, e assaporare il prelibato salume accompagnato da pregiati vini D.O.C. Non mancheranno musica, DJ set, luna park e molte altre attrazioni.

PIOZZANO

La Festa ad Gröp – Groppo Arcelli, dalle 11 gli stand gastronomici offriranno specialità tradizionali, come torte di patate e batarò, anche per la cena, il tutto accompagnato da buona musica dal vivo e giochi popolari. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a domenica 8 settembre.

BORGONOVO

Ortrugo e Chisöla – Via Roma, dalle 10 alle 19 primo appuntamento del Valtidone Wine Fest, la più grande rassegna del vino piacentino. Durante la giornata degustazione di Ortrugo, vitigno autoctono della Val Tidone, in abbinamento alla Chisöla, prodotto DE.Co di Borgonovo Val Tidone. Vendita e degustazione di prodotti tipici, visite guidate e aperitivi in Rocca.

CORTEMAGGIORE

Camminata al Tramonto passeggiata di 8 km attraverso le campagne di Cortemaggiore a sostegno della Pubblica Assistenza locale. La partenza è prevista alle 17.30 dal Parco San Francesco. A partire dalle 18.30 i partecipanti potranno gustare ottimi chisolini e ascoltare buona musica.

CASTELVETRO

9° Sagra dello Scalogno Piacentino – Piazza Emilio Biazzi, dalle 9 per tutta la giornata potrete gustare la cucina tradizionale e scoprire i piatti tipici a base di scalogno, prodotto d’eccellenza del territorio. La giornata sarà ricca di eventi, tra cui uno show cooking con Daniele Persegani, un’esibizione di danza, e un concerto dell’orchestra giovanile di Cremona Mousikè. Dalle 21 si ballerà con Bertelli Brunali Bruno & l’Orchestra del Cuore.