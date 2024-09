Cosa fare nel weekend, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

PIACENZA

Femme Fest – Il Festival per dire No al Femminicidio oggi e domani la rassegna propone, in diverse location, una serie di attività tra cui talk sulla violenza di genere e femminismo, musica dal vivo, presentazioni di libri, proiezioni, stand di artigianato, workshop e performance musicali.

Gran Galà Lirico-Sinfonico – Teatro Municipale, ore 20.45 la serata vedrà sei straordinari cantanti, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana sotto la direzione del maestro Daniele Agiman, eseguire arie d’opera di compositori come Verdi, Puccini e Mozart.

Festa della Besurica questa sera e per tutto il fine settimana a partire dalle 19, potrai gustare le delizie della gastronomia locale e ballare fino a tarda notte con l’animazione musicale. Novità di quest’anno: Area Games e lo zucchero filato.

46° Festa del Fungo – Campo Sportivo Folgore la manifestazione dedicata al re dei boschi prenderà il via alle 18 con un aperitivo in musica. Alle 19 avrà luogo la cerimonia di apertura con la sfilata delle Majorette “Le Fenici” e della banda “Isacco del Val – Carlo Pegorini” di Pontenure. Dopo il taglio del nastro, la festa proseguirà con la buona cucina degli stand gastronomici e con il concerto dei Magic Queen.

RIVERGARO

Suzzano a tutta birra – Località Suzzano in programma, questa sera e domani, due serate all’insegna del divertimento con tanta buona musica, ottimo cibo e soprattutto tanta, tantissima birra.

CASTELLARQUATO

Le Liriche da Camera di Giuseppe Verdi – Parco delle Driadi, ore 21 esecuzione di una selezione di composizioni cameristiche del Maestro, ancora oggi poco conosciute dal grande pubblico. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

VILLANOVA

Festa della Giardiniera e dei Sapori del Territorio – Cascina Pizzavacca di Soarza da oggi e fino a lunedì 9, ogni sera a partire dalle 18 e domenica dalle 11, potrai gustare ottimi aperitivi presso Palazzo Costa Picasso. Gli stand gastronomici apriranno alle 19, seguiti da musica, spettacoli e tanto divertimento.

CAORSO

Sagra dal Nadar – Piazza Rocca Mandelli a partire da questa sera e per tutto il fine settimana la Pro Loco vi aspetta con tante specialità tradizionali e con la protagonista indiscussa dell’evento: l’anatra al forno. Ogni sera potrete rilassarvi con una birra fresca, degustare ottimi vini e godervi la musica dal vivo. Domenica le cucine saranno aperte anche a pranzo.

GRAGNANO

Festa Torta Spisigona – Piazza della Pace questa sera e per tutto il fine settimana torna la festa dedicata alla tradizionale torta Spisigona, dolce certificato De.Co. e prodotto d’eccellenza del territorio. Tre serate all’insegna dei migliori prodotti enogastronomici locali e della buona musica live, con alcune delle orchestre più apprezzate.

PIEVETTA (CASTELSANGIOVANNI)

Festa dell’Anatra da questa sera e fino a domenica 8 settembre, negli spazi parrocchiali, gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere e per i pranzi di sabato e domenica, offrendo come piatto forte l’anatra arrosto preparata secondo un’antica ricetta tradizionale. Ogni sera, la festa sarà allietata dalla musica delle migliori orchestre.