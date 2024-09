Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 27

GRAZZANO VISCONTI

Verde Grazzano per tutto il weekend torna la manifestazione dedicata al mondo dei fiori e delle piante. I visitatori potranno partecipare a workshop, laboratori, dimostrazioni e momenti di approfondimento, incontrando i migliori artigiani, artisti ed esperti dell’arredo giardino.

PIACENZA

Mercato Europeo – Viale Pubblico Passeggio, dalle 9 alle 23 a partire da oggi e per tutto il fine settimana, torna la mostra-mercato dedicata a gusti, sapori e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo. Potrete trovare street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e per il benessere. Ingresso libero.

PODENZANO

Castagnata As.So.Fa. – Verano da oggi e fino a domenica potrete assaporare le specialità della cucina piacentina e divertirvi con giochi e spettacoli. Il ricavato dell’evento sarà destinato all’acquisto di un pulmino per sostenere le attività dell’associazione.