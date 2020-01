Spoglio ancora in corso

Non c’è ancora l’ufficialità di tutti i dati di elettorali, ma i numeri lasciano intendere che Stefano Bonaccini è stato riconfermato governatore della Regione Emilia-Romagna. La certezza quasi assoluta arriva dai dati di spoglio delle votazioni, che pur se non ancora definitivi delineano un quadro ormai certo. Verso le 2.30 della notte, su un totale parziale di circa 1.300 sezioni scrutinate su 4.520, l’esponente politico del centrosinistra è stato scelto dal 50% dei votanti. Alla diretta concorrente, la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, al momento va il 45%. La restante parte dei voti è ripartita tra gli altri 5 pretendenti alla poltrona di presidente.

La provincia di Piacenza, per la quale al momento le sezioni scrutinate sono circa la metà su 303, è in controcorrente rispetto all’andamento regionale, con la Borgonzoni in vantaggio con quasi il 60%, mentre Bonaccini segue con il 37%.

SEGUI LO SPOGLIO IN DIRETTA

Le urne per il voto alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna si sono chiuse alle 23 di domenica 26 gennaio. L’affluenza è stata del 62,92%, decisamente più alta di quella del 2014 che fu del 36%. A livello regionale la percentuale di cittadini che si sono recati alle urne è stata superiore al 67%.