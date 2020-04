Carrello Solidale: “Servono alimenti e borse per confezionarli”

“Servono borse di plastica per confezionare gli alimenti”. L’appello arriva dalla onlus Carrello Solidale di Castel San Giovanni che, nonostante la paralisi attuale di quasi tutte le attività, continua a distribuire borse di generi alimentari alle famiglie in difficoltà. Oltre alle borse servono tonno, legumi, latte, biscotti, olio ma non pasta di cui in questo momento l’associazione dispone. Chi volesse contribuire può recarsi nei supermercati Famila, Basko, Familia, Sigma, DiPiù di Castel San Giovanni e acquistare i prodotti indicati. Per donare le borse si può chiamare il numero 339 3829703.

