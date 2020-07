Sport, per 200 famiglie di Castel San Giovanni buoni da 150 euro

Per circa 200 famiglie di Castel San Giovanni che intendono iscrivere i propri figli alle associazioni sportive del territorio, sono in arrivo buoni da 150 euro. La quota servirà come incentivo per sostenere le spese di adesione, in un momento in cui, prese da altre priorità, le famiglie potrebbero essere indotte a non iscrivere i bambini a questo tipo di attività.

Il Comune ha messo a disposizione per questa misura 30 mila euro.

