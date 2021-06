Taglio del nastro con Bonaccini a Ferriere, il campo da calcio si rifà il look

Un’area sportiva rinnovata nel comune di Ferriere (Pc), grazie a lavori di ristrutturazione e adeguamento dimensionale del campo da gioco, a un migliore collegamento stradale e al potenziamento dell’area verde limitrofa.

L’inaugurazione oggi, domenica 27 giugno, da parte del presidente della Regione Stefano Bonaccini, alla presenza della sindaca Carlotta Oppizzi.

“E’ con grande piacere che oggi sono qui. Grazie a questi interventi la comunità di Ferriere e la locale squadra di calcio avranno a disposizione una struttura più funzionale, che potrà anche aumentare la ricettività sportiva di questa bella località, che per le sue caratteristiche ambientali si presta a essere luogo di ritiro per le squadre delle categorie superiori. Altrettanto importanti i lavori nella vicina area attrezzata, grazie ai quali bambini e ragazzi avranno a disposizione spazi più belli per incontrarsi e trascorrere il loro tempo libero – ha sottolineato Bonaccini -. Questa Regione investe nello sport, consapevole di quanto sia importante poter praticare in sicurezza e in strutture adeguate un’attività anche di base. Specialmente per i più giovani si tratta di un’opportunità fondamentale di crescita e di condivisione. Anche e soprattutto oggi dopo i mesi durissimi che abbiamo attraversato. Mesi particolarmente difficili proprio per i nostri ragazzi e ragazze ai quali ora abbiamo il dovere di garantire un progressivo ritorno alla normalità”.

“E in questa occasione – ha aggiunto Bonaccini – un ricordo particolare va al sindaco Giovanni Malchiodi, un amministratore capace e amato dai suoi concittadini, che aveva avviato il progetto per questo impianto sportivo e che purtroppo ci ha lasciato nel marzo dello scorso anno, vittima di questa pandemia che tanto dolore e tanti lutti ha provocato nella nostra regione e nella comunità piacentina”.

Realizzati grazie a un contributo della Regione di 91mila euro su un costo complessivo di 130mila, i lavori hanno permesso di portare il terreno da gioco del campo sportivo di Ferriere alle dimensioni regolamentari per il calcio a 11. E’ stato anche adeguato il collegamento carrabile dell’impianto con la strada provinciale della Val Nure, con asfaltatura del tratto sterrato. I lavori hanno riguardato anche la limitrofa area verde attrezzata, molto frequentata dai bambini e dai ragazzi della zona, in cui è stato realizzato un campo in erba naturale per il gioco a calcio a 5-7 giocatori. E’ stata inoltre attuata la manutenzione straordinaria del campo sportivo della frazione di Salsominore.

A Piacenza per un incontro con operatori e volontari dell’Hospice La Casa di Iris

Quello di Ferriere è stato il primo appuntamento di una giornata che il presidente Bonaccini trascorrerà interamente nel territorio piacentino. La tappa conclusiva sarà a Piacenza in occasione del decennale dell’Hospice La Casa di Iris, alla presenza del presidente Sergio Fuochi e dell’assessore comunale ai servizi sociali Federica Sgorbati. Un’occasione per incontrare e ringraziare medici, psicologi, e volontari tutti per il lavoro svolto con competenza, impegno e dedizione.

Precedentemente Bonaccini si recherà a Borgonovo Val Tidone, per esprimere le proprie congratulazioni a Isa Mazzocchi, cuoca del ristorante La Palta, insignita dalla Guida Michelin del premio Chef Donna 2021. E a Genepreto nel comune di Alta Val Tidone, per un incontro con la comunità locale e il sindaco Franco Albertini sulle opportunità di sviluppo dei territori Appenninici.