Rottofreno al voto, i progetti dei candidati sindaco per il sociale. LE INTERVISTE

Sta per terminare la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Nel Piacentino si vota in otto comuni.

Per la poltrona di sindaco di Rottofreno sono tre i candidati (in base all’ordine di sorteggio sulla scheda elettorale): Paolo Bersani con la lista “RipensiAmo Rottofreno con Paolo Bersani”, Francesco Nardino con la lista “Insieme si può fare”, Paola Galvani con la lista “Paola Galvani sindaco”.

LE LISTE E I CANDIDATI SINDACO IN ORDINE ALFABETICO

Tutti hanno a disposizione lo stesso tempo per illustrare i progetti relativi al sociale. L’ordine delle interviste è quello del sorteggio sulla scheda elettorale

GUARDA LE INTERVISTE