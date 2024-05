Elezioni in 28 comuni piacentini, scaduti i termini: tutti i candidati a sindaco

Sono scaduti alle 12.00 di sabato 11 maggio i termini per la presentazione dei candidati in vista delle elezioni comunali in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Sono 28 i comuni piacentini interessati dalla tornata elettorale, 80mila gli elettori chiamati al voto. Lo spoglio è previsto lunedì 10 giugno dalle 15.00.

Al momento risultano 63 i candidati a sindaco. A San Giorgio una lista si è presentata sul filo di lana, siamo in attesa di conoscere i nomi dei candidati.

Il bacino più popoloso è quello di Castel San Giovanni, che ha superato i 14mila abitanti ma non raggiunge ancora i 15mila, seguono Podenzano, Rivergaro e Gossolengo. In cinque comuni si è presentato un solo candidato, la sfida più contesa è a Gossolengo dove gli aspiranti sindaco sono quattro.

L’8 e il 9 giugno, inoltre, si voterà in tutto il territorio anche per le elezioni europee, in questo caso lo scrutinio è previsto il 9 giugno dalle 23.00.

ECCO L’ELENCO DEI CANDIDATI A SINDACO (in ordine alfabetico)

ALSENO

Valentina Casarola

Davide Zucchi

BESENZONE

Carlo Filiberti

BOBBIO

Federico Bonini

Mauro Martini

Roberto Pasquali

CALENDASCO

Fabio Bianchi

Filippo Zangrandi

CAORSO

Roberta Battaglia

Antonella Codazzi

Giampiero Cremonesi

CASTELL’ARQUATO

Angelo Frasconi

Ivano Rocchetta

CASTEL SAN GIOVANNI

Carlo Capelli

Mariacristina Ceruti

Valentina Stragliati

COLI

Emilio Covati

Ester Pugni

Tiziano Pugni

FARINI

Cristina Cordani

Antonio Mazzocchi

Marco Paganelli

GOSSOLENGO

Lucia Anelli

Andrea Balestrieri

Lorena Perotti

Elisabetta Rapetti

GRAGNANO

Patrizia Calza

Mirta Quagliaroli

LUGAGNANO

Andrea Bonfanti

Antonio Vincini

MORFASSO

Paolo Calestani

OTTONE

Federico Beccia

Marco Boccenti

Francesco Lonetti

PIANELLO

Alfredo Giuppi

Mauro Lodigiani

PIOZZANO

Robertino Barocelli

Antonella Bollati

Carlo Brigati

PODENZANO

Matteo Boeri

Luigi Filippa

Riccardo Sparzagni

PONTE DELL’OLIO

Alessandro Chiesa

Tiziana Lavalle

PONTENURE

Giuseppe Carini

Enzo Dotti

Angela Fagnoni

RIVERGARO

Andrea Gatti

Giampaolo Maloberti

Giuseppe Repetti

SAN GIORGIO

Donatella Alberoni

…

SAN PIETRO

Stefano Boselli

SARMATO

Claudia Ferrari

TRAVO

Pietro Tagliaferri

Roberta Valla

VERNASCA

Gianluigi Molinari

Tonino Prati

VIGOLZONE

Gianluca Argellati

Beatrice Ghetti

ZERBA

Claudia Borrè

Giovanni Razzari

ZIANO

Manuel Ghilardelli

Maria Grazia Molinelli

IN AGGIORNAMENTO