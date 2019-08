I Lyons tornano a ruggire: lunedì il raduno, il 5 ottobre la prima gara ufficiale

I Lyons si preparano a ruggire nuovamente: lunedì 5 agosto alle 19.30 , infatti, partirà ufficialmente la nuova stagione per le formazioni Seniores bianconere, con il primo allenamento sul campo agli ordini del nuovo staff tecnico con l’head coach Gonzalo Garcia, l’allenatore degli avanti Davide Baracchi, l’allenatore della mischia chiusa e capo allenatore della seconda squadra Simone Bossi e dei preparatori atletici Giorgio Bertoglio ed Eugenio Alfonsi.

La prima squadra si appresta ad affrontare l’impegnativa stagione nel campionato di Top12, la cui stagione regolare inizierà domenica 19 ottobre. L’inizio del massimo campionato italiano avrà come antipasto le due sfide della fase a gironi della Coppa Italia, con i bianconeri inseriti nel girone A insieme ai campioni uscenti del Valorugby Emilia e del Rugby Viadana: un doppio derby dunque per i Lyons, che disputeranno la prima gara ufficiale della stagione il 5 ottobre in casa della formazione di Reggio Emilia. Non sono ancora stati annunciati né la composizione dei gironi né il calendario del campionato di Serie C, che avrà comunque come data di inizio il 19 ottobre.

