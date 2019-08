Piace con i cerotti, stasera con la Viterbese per il primo turno di coppa Italia

A meno di due mesi dalla sfida che ha fatto scendere più di una lacrima ai tifosi del Piacenza, ovvero il match che valeva la B con il Trapani, i biancorossi tornano in campo oggi per una gara ufficiale. In un Garilli con capienza ridottissima (aperta solo la tribuna a causa degli imminenti lavori di ristrutturazione dello stadio), va in scena una delle sfide valevoli per il primo turno preliminare di coppa Italia. C’è la Viterbese a rappresentare ostacolo per il passaggio del turno in gara secca (supplementari e rigori in caso di parità al termine dei novanta regolamentari) che, guarda caso, proietterà una delle due formazioni al cospetto del Trapani.

Non è certo annunciato il pienone per un match che sarà soprattutto occasione a disposizione di Franzini per testare lo stato di forma della squadra e oliare ancor di più gli automatismi di un gruppo profondamente rinnovato. Grande attesa per osservare da vicino il ritorno in biancorosso di Daniele Cacia che sarà al centro dell’attacco. Sono però tante le assenze cui deve far fronte l’allenatore di Vernasca, specie in difesa: Pergreffi è squalificato, mentre l’altro nuovo acquisto El Kaouakibi ha rimediato una distorsione alla caviglia. In fortissimo dubbio Nicco, Silva e Sestu, si profila una formazione altamente sperimentale con tanti giocatori adattati a ruoli inediti. Dall’altra parte la formazione di mister Calabro che avrà in Vandeputte l’uomo più temibile del reparto offensivo. Questa la probabile formazione del Piacenza:

PIACENZA (4-3-1-2) Del Favero; Zappella, Giandonato, Della Latta, Nannini; Marotta, Bolis, Corradi; Cattaneo; Cacia, Sylla. All. Franzini