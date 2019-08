Imperiale, ci siamo. Sylla rimane, Silva forse. Mal di pancia Fumagalli

Novità di mercato in vista per il Piacenza Calcio, con la società biancorossa che entro due giorni dovrebbe chiudere per l’esterno difensivo di proprietà dell’Empoli Marco Imperiale. Sistemato il fronte difensivo mancino, il direttore sportivo Matteassi dovrebbe lanciarsi su un difensore centrale. Nulla da segnalare, per il momento, per quanto concerne il reparto offensivo: sarà infatti Sylla a completare l’attacco assieme a Cacia e Paponi. Curiosità: un papà tifoso ha da poco acquistato l’abbonamento per il figlio di appena 7 mesi, probabilmente un record mondiale. Tornando invece al mercato, si registrano, negli ultimi giorni, i “casi” di due senatori che potrebbero cambiare aria, ma nulla è ancora certo. Si tratta di Silva, difensore centrale e capitano, per il quale si è parlato di contatti con la Viterbese, ma anche di Fumagalli: il portiere non sembra entusiasta del ruolo di vice-Del Favero e un trasferimento in extremis a Carpaneto, in serie D, non è affatto da escludere.

