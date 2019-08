Domani si corre a Ciregna di Ferriere. Rinviata al 18 la marcia di Gambaro

Nuovo appuntamento in arrivo per i piacentini appassionati di marce e camminate. Domani, 11 agosto, andrà in scena la prima edizione della “Marcia di Ciregna”, nell’omonima frazione di Ferriere. Ad organizzarla è la Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti) assieme al circolo Anspi “Ci-Regnamo”. Due i percorsi, di 6 e 12 chilometri. Si tratta, appunto, di una marcia, cioè una corsa non competitiva e l’orario di partenza è libero, dalle 7.30 alle 9.30. All’arrivo i podisti, oltre a un ristoro, troveranno veri e propri stand gastronomici con salumi nostrani e cibo locale.

Domani era prevista anche un’altra marcia a Gambaro di Ferriere. Ma gli organizzatori, cioè il Centro sportivo italiana e l’associazione sportiva “Le Ferriere”, hanno deciso di rimandarla a domenica 18 agosto.

