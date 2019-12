Tutti in marcia nel segno delle feste a Celleri e Mareto

Bis di marce in arrivo, all’insegna delle feste. Domani, domenica 15 dicembre, a Celleri di Carpaneto andrà in scena la edizione numero 32 della “Camminata aspettando il Natale”. I marciatori avranno disposizione tre percorsi fra le colline della Valchero: il più corto sarà di soli 6 chilometri, gli altri due rispettivamente di 11 e 20 chilometri. “Sono tracciati che corrono per lo più su asfalto e in parte su strade bianche”, spiega Valter Segalini del Gruppo marciatori Carpaneto, la società sportiva che organizza questa manifestazione insieme alla Fiasp (Federazione italiana amatori sport per tutti).

Il punto di partenza e arrivo sarà la chiesa di Celleri. Lungo i percorsi verranno allestiti diversi punti di ristoro e l’orario di partenza è libero: si potrà prendere il via dalle 8 alle 9. I primi 400 marciatori all’arrivo riceveranno, come premio di partecipazione, una stella di Natale.

Chiaramente nel segno delle feste sarà anche la seconda edizione della Marcia dei Babbi Natale che, sempre domenica, si terrà a Mareto di Farini. Ad organizzare questa giornata sui sentieri dell’Alta Valnure è il circolo Anspi Aserei, che offre ai partecipanti due possibilità: una marcia di 10 chilometri o un più impegnativo percorso trail di 16 chilometri. “In entrambi i casi i partecipanti saranno accompagnati da esperti conoscitori del territorio” spiega Ilaria Fumi, una degli organizzatori.

Le iscrizioni apriranno alle 8.30 all’albergo Morandi di Mareto. “E alle 9 si partirà suddivisi in gruppi, ciascuno al proprio passo”, sottolinea Fumi. Lungo i percorsi, che si snodano fino al monte Aserei (1432 metri), non ci saranno ristori, ma per i podisti, e per tutti coloro che vorranno raggiungere Mareto per una domenica natalizia, sul sagrato della chiesa del paese sarà allestita un’area “street food” dedicata ai prodotti della montagna con le aziende agricole diValnure e delle vallate vicine. Presenti anche le bancarelle di hobbisti della zona per la raccolta fondi a favore della parrocchia.