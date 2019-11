Domani una marcia in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Tutti in marcia per una buona causa. Questo fine settimana, la Federazione italiana amatori sport (Fiasp) in collaborazione con coordinamento femminile della Cisl, Caritas Diocesana, Movimento cristiano lavoratori, Soroptimist club Piacenza e Croce Rossa Italiana organizzano “Ti rispetto – Camminare insieme senza paura”. Si tratta di una marcia non competitiva che andrà in scena domani, sabato 23 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il punto di partenza e arrivo della manifestazione è al Parco della Galleana e i podisti potranno scegliere tra due percorsi: uno da 5 e uno da 10 chilometri. La partenza è libera, dalle 14.30 alle 15.30 e l’intero incasso verrà devoluto alla Caritas Diocesana a sostegno di un progetto di aiuto per le donne vittime di violenza.

Sempre questo weekend, ma domenica, la Fiasp, assieme a Avis di Villanova sull’Arda e gruppo marciatori pubblica assistenza di Busseto, organizza anche una seconda marcia, non competitiva che andrà in scena a Villanova. Si tratta della edizione numero 30 della marcia Avis del paese. Due, anche in questo caso, i percorsi: da 6 e 14 chilometri. Il via si potrà prendere dalle 7.30 alle 8.30 del mattino.