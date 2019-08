Coppa Italia, il Piace a Trapani cerca vendetta. Out El Kaouakibi e Sylla

Il Piacenza torna in campo oggi, domenica 11 agosto, per la seconda gara ufficiale della sua stagione. Dopo la vittoria ai calci di rigore con la Viterbese, i biancorossi, questa sera alle 20.30, sono in scena a Trapani per il secondo turno eliminatori della coppa Italia. Due mesi dopo il terribile ko che costò la serie B alla squadra di Franzini e, nel contempo, la promozione per i siciliani, nuovamente una di fronte all’altra le due formazioni che si giocheranno l’accesso al terzo turno in “gara secca”: in caso di pareggio al termine dei 90 regolamentari, supplementari ed eventuali tiri dal dischetto.

Allo stadio Provinciale il Piace dovrà fare a meno di El Kaouakibi, ma recupera Pergreffi, Silva e Nicco. Sul volo verso la Sicilia anche i nuovi arrivati Imperiale e Bertozzi, mentre non è stato convocato Sylla, alle prese con alcune noie ad una caviglia. Chi supera il turno affronterà la vincente del match tra Ascoli e Pro Vercelli.

Questa la probabile formazione del Piace:

PIACENZA (4-3-1-2) Del Favero; Zappella, Della Latta, Pergreffi, Imperiale; Nicco, Giandonato, Corradi; Cattaneo; Cacia, Sestu. (Ansaldi, Bertozzi, Nannini, Silva, Marotta, Bolis, Paponi). All. Franzini.