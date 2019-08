Vigor, ok di misura con i ragazzini di Turrini. Fiorenzuola, sconfitto dall’Albino Leffe

Prosegue a spron battuto la marcia di avvicinamento al campionato di Fiorenzuola e Vigor Carpaneto che sono scese in campo in una domenica all’insegna delle amichevoli.

La Vigor di Adailton ha ottenuto il successo con il punteggio di 3-2 sulla Primavera del Sassuolo. Sfida disputata ad Alseno dove ad andare a segno sono stati Zuccolini, Mastrototaro su rigore e Rossi. In campo nel corso della ripresa anche bomber Bruno parso già in buone condizioni di forma. Sulla panchina neroverde c’era invece Francesco Turrini, indimenticato ex del Piace di Gigi Cagni.

Sconfitta onorevole invece per il Fiorenzuola che, a Zanica, se l’è vista con una compagine di categoria superiore come l’Albino Leffe. 2-0 il punteggio in favore dei bergamaschi grazie alle reti di Ravasio e Rasi. Comunque buone le indicazioni fornite dai ragazzi di mister Tabbiani, parsi ancora piuttosto imballati sul piano fisico e con diverse assenze cui far fronte. La più grave, quella di Corbari che dovrà stare lontano dai campi da gioco per almeno un paio di mesi a causa di un guaio muscolare.