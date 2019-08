Amore senza fine per il Piace, 33 ore di viaggio per i tifosi biancorossi

Un guasto al pullm an per Trapani

Trentatré ore di viaggio, soste comprese, per tre giorni sacrificati in nome di una vera passione. Hanno fatto ritorno poco prima delle 20 a Piacenza i sedici tifosi che sabato notte alle 4 hanno scelto di affrontare nuovamente il viaggio verso Trapani, e ritorno, per seguire il Piacenza nella trasferta del Provinciale dove i biancorossi sono stati eliminati dal tabellone della coppa Italia.

Un guasto al pullman quando la truppa di irriducibili si trovava a Salerno in piena notte, ha rallentato il rientro in città per un viaggio-odissea che i diretti interessati hanno affrontato con il sorriso sulle labbra.

“Viaggiare con la squadra per noi rappresenta in primis una sorta di dovere che però non costa fatica: ci sono valori quali amicizia, senso di appartenenza che aiutano ad andare oltre alle difficoltà di trasferte così impengative. Per il Piace, andiamo ovunque e di certo preferiamo un Piacenza-Trapani-Piacenza di un week end al mare o di una domenica al centro commerciale” ci ha detto un tifoso che si trovava a bordo del pullman quando ormai alla meta mancava solo un centinaio di chilometri.