L’assist-man di Cacia è pronto per il campionato, Nannini: “Non vedo l’ora”

In vista dell’inizio del campionato, il 25 agosto, lui si è già impadronito della fascia sinistra. Cosimo Nannini, giovane terzino del Piace, è stato il primo assist-man di bomber Cacia in questo primo scorcio di stagione. “Sono contento per essere riuscito a servire l’assist a Daniele, per me è importante mettere le palle giuste per un attaccante anche se in quell’occasione è stato bravissimo lui a fare un ottimo movimento e un gran gol, quindi sono soddisfatto di come è andata”. Poi, i ringraziamenti alla società: “Sono felicissimo per l’opportunità che mi è stata data e per essere in un gruppo di giocatori forti, che hanno voglia di fare bene e che mi hanno fatto sentire immediatamente a mio agio, per cui non posso che essere entusiasta e non vedo l’ora di iniziare il campionato nel miglior modo possibile”.

