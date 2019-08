Alessio Sestu, “Farò anche la seconda punta. Vorrei chiudere a Piacenza”

Un “agguerrito” Alessio Sestu si candida anche quest’anno a essere il faro del Piacenza. AS7 non teme la concorrenza in attacco e il cambio di modulo: “Mi metto a disposizione del mister e farò anche la seconda punta, l’ho fatto anche negli anni passati e non ho problemi, ci sono le basi per fare bene anche in questa stagione”.

Sul suo futuro: “Mi piacerebbe chiudere la carriera qui, mi trovo bene, così come la mia famiglia”.