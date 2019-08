Oggi al Bertocchi, test con la Pro Vercelli in vista dell’esordio in campionato

Oggi alle 15 il Piacenza sarà in campo allo stadio Bertocchi per una sfida amichevole con la Pro Vercelli. Si tratta di uno degli ultimi test a disposizione di mister Arnaldo Franzini per arrivare pronto all’esordio in campionato di domenica 25 agosto quando i biancorossi saranno di scena al Menti di Vicenza con l’Arzignano.

C’è curiosità per osservare quale sarà l’undici iniziale proposto oggi dal tecnico e che, con tutta probabilità, sarà lo stesso che sarà impegnato tra sette giorni quando però il risultato conterà e metterà in palio i primi tre punti stagionali. Non ancora del tutto chiuso invece il mercato del Piace, si tratta di dar la caccia ad un difensore centrale che completi la batteria ad oggi composta da Pergreffi, Silva ed El Kouakibi, oltre all’adattato Della Latta.