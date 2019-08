Piace, ecco il programma delle gare di andata con date e orario

E’ stato pubblicato oggi, 21 agosto, il calendario con date e orari delle partite del Piacenza Calcio per quanto concerne il girone d’andata del campionato di Serie C. Si parte, come noto, domenica 25 agosto alle 15 in trasferta contro l’Arzignano. La seconda giornata, nella quale i biancorossi sfideranno il Modena (originariamente prevista il 1° settembre) è stata anticipata a sabato 31 agosto alle 20.45, per evitare la concomitanza con la Gran Fondo Scott. La sfida si disputerà allo stadio Garilli, che sarà pronto entro quella data.

Oltre alla sfida col Modena, sono previsti altri due anticipi: si tratta di Piacenza-Carpi del 28 settembre e di Piacenza-Padova del 26 ottobre. Due i turni infrasettimanali previsti, che si disputeranno mercoledì 25 settembre (Piacenza-Ravenna) e mercoledì 23 ottobre (Feralpisalò-Piacenza) alle 20.45. Il girone d’andata si chiuderà domenica 15 dicembre a Bolzano contro il Sudtirol, con fischio d’inizio fissato alle 15.

IL PROGRAMMA, CON DATE E ORARI, DELLE SFIDE DEL GIRONE D’ANDATA